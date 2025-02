Kolumne: "Rosenmontag" Stand: 27.02.2025 05:00 Uhr Der Rosenmontag markiert den Höhepunkt der Karnevalszeit. In den Hochburgen am Rhein gibt es großen Umzüge. Dort werden neben Kamellen auch Rosensträußchen in die begeisterte Menschenmenge geworfen.

von Christine Oberlin

Zuerst erkenne ich nur Luftschlangen, dann das lachende Gesicht meiner Freundin. Als Clownin verkleidet, schickt sie mir ein Foto von der Karnevalssitzung. Ich wundere mich über selbst. Gebürtige Pfälzerin und dann lasse ich beinah die fünfte Jahreszeit im Alltagsgeschäft links liegen.

Meine Freundin dagegen ist begeistert mit dabei. In ihrem Karnevalsverein im Nachbarort wird die Sitzung mit viel Fantasie vorbereitet. Schöne Kostüme, sorgfältig ausgedachte Texte und lustige Lieder, Männerballett. Alles und alle werden auf die Schippe genommen.

Rosenmontag ist auch bekannt als "rasender" Montag

Das ist Karneval - entstanden in einer Zeit, die noch voller Tabus und gesellschaftlicher Grenzen steckte. Der Rosenmontag markiert den Höhepunkt. Da legen die Jecken noch mal so richtig los. Die großen Umzüge im Rheinland und auch die kleinen bei uns im Norden locken viele nach draußen. Deshalb nannte man den Tag auch "rasenden" Montag.

Papst verschenkte Rosensträußchen am Rosensonntag

Eine andere Erklärung: Von den großen Motivwagen werden im Karnevalsumzug bis heute Rosensträußchen zu den Leuten geworfen. Das könnte etwas mit dem Rosensonntag zu tun haben, der einen Tag vor dem Rosenmontag liegt. An diesem Tag verschenkte der Papst früher eine goldene Rose an eine Person, die etwas besonders Gutes getan hatte.

Klar, dass nach dem Rosensonntag der Rosenmontag kommt. Die Idee gefällt mir. Wie wär's? Am Rosenmontag eine besondere Auszeichnung an die Menschen verschenken, die Nächstenliebe zeigen und leben. Ich denke da zum Beispiel an die Ehrenamtlichen vom Wünschewagen in Rostock.

