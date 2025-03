Kirchtürme bestimmen das Stadtbild von Hamburg Stand: 11.03.2025 12:15 Uhr St. Petri, St. Jacobi, St. Katharinen, St. Nikolai und der Michel: Die Türme der Kirche prägen Hamburgs Stadtbild. Alle Türme sind öffentlich zugänglich, ob zu Fuß oder mit dem Fahrstuhl.

von Pastorin Julia Atze

Das wunderbare Frühlingswetter am vergangenen Wochenende war herrlich. Ich schwelge noch ein bisschen im Sonnenschein. Jetzt, wo der Himmel wieder so grau ist. Ich hab den Sonnenschein für eine kleine Radtour um die Alster genutzt. Am linken Alsterufer hoch, dann über die Krugkoppelbrücke und die Straßen mit den schönsten Namen an der Alster wieder runter: Bellevue und Schöne Aussicht.

Und wirklich, an der Schönen Aussicht hat man einfach die schönste Aussicht auf unsere Stadt. Die Silhouette mit den Kirchtürmen, Rathaus und Fernsehturm lassen einer Hamburgerin wie mir immer wieder das Herz aufgehen. Als Pastorin haben es mir natürlich die Kirchtürme besonders angetan. Sie sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken.

Blitzeinschlag zerstört den Hamburger Michel vor 275 Jahren

Als einer der Türme gefehlt hat, war das erschütternd für die ganze Stadt. Vor fast genau 275 Jahren, am 10. März 1750 gab es das: Der Blitz schlug in den Turm des Michel ein - und Kirche und Turm brannten bis auf die Grundmauern nieder. Plötzlich klaffte eine schmerzhafte Lücke in der Silhouette der Stadt. Das konnten weder die Gemeinde noch die Hamburger Bürger ertragen: Sie spendeten großzügig für den Wiederaufbau.

Risse im Michel-Turm und Sanierung bei St. Jacobi

Schon im Jahr darauf begannen die Planungen und nur elf Jahre später wurde ein neugebauter Michel eingeweiht - so wie wir ihn heute kennen. Aber Kirchtürme machen immer wieder mal Probleme, vor 120 Jahren ist der Michel-Turm nochmal abgebrannt. Aber auch da war er schnell wieder aufgebaut. Die aktuellen Risse im Michel-Turm sind zum Glück nicht so bedrohlich und auch die Hauptkirche St. Jacobi, seit Ende November wegen Statikproblemen geschlossen, kann endlich zu Ostern wieder öffnen.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass Turm und Kirche saniert und erhalten werden können. Die schöne Aussicht von der Schönen Aussicht auf die Kirchtürme unserer Stadt bleibt uns also weiterhin erhalten - ich freue mich schon auf viele weitere Radtouren um die Alster. Der nächste Sonnentag ist schon fest verplant.

