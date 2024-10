Kirchentheater in Ostfriesland erinnert an Sturmflut von 1717 Stand: 30.10.2024 11:00 Uhr Für die Menschen an der Nordseeküste bringt Weihnachten 1717 keinen Frieden, sondern endet in einer Katastrophe. Eine schwere Sturmflut lässt die Deiche brechen und kostet Tausende Menschen das Leben.

von Pastor Oliver Vorwald

Am Heiligabend 1717 brechen die Deiche an Ostfrieslands Küste. Der Sturm drückt das Wasser tief ins Land. Dörfer gehen unter, viele tausend Menschen ertrinken. Das Musiktheater "Stille Nacht" erinnert an die Naturkatastrophe und erzählt Geschichten aus der Zeit vor 300 Jahren. Überlebensgeschichten. Alle Aufführungen finden in Kirchen statt, denn damals haben viele dort Schutz gesucht.

"Weil die Kirchen in Ostfriesland meist etwas höher gelegen haben, waren oft auf Warften gebaut und bildeten damit natürlich den höchsten Punkt irgendwo und deswegen hat man sich dann eben auch während Sturmfluten immer in die Kirchen geflüchtet." Andrea Henkelmann

Andrea Henkelmann, Autorin des Stücks. Die 52-Jährige kümmert sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Leinerstift Großefehn, schreibt Zeitungsartikel und plattdeutsche Radioandachten. "Musiktheater" steht auf den Plakaten für die "Weihnachtsflut 1717". Lieder verbinden die Szenen, rahmen das Geschehen: "Das ist einmal der bekannte Schlager 'Junge, komm' bald wieder' oder auch 'Die Gedanken sind frei'", erzählt Henkelmann.

14 Aufführungen von "Stille Nacht - Weihnachtsflut 1717"

Rund 40 Mitwirkende sind dabei. Zum Ensemble gehören Schauspielerinnen und Schauspieler ostfriesischer Bühnen. Es beteiligen sich Jugendliche des Leinerstifts und Menschen mit Behinderungen. Alle tun das ehrenamtlich. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ein Teil soll an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gehen.

"Das ist ja etwas, was die Menschen in Ostfriesland seit Hunderten von Jahren begleitet, also diese Angst vor dem Wasser. Und das Elend, was damit verbunden war. Es ist ja ein ewiges Thema, eigentlich bis heute." Andrea Henkelmann

"Stille Nacht - Weihnachtsflut 1717": 14 Aufführungen sind geplant. Premiere ist am 3. November um 17 Uhr in der Johann-Heinrich-Leiner-Kirche in Mittegroßefehn.

"Es ist auf jeden Fall eine kirchliche Veranstaltung, wo auch jeweils die Pastorinnen oder Pastoren ein Grußwort sagen werden, vielleicht auch ein Gebet. Und man muss natürlich dazu wissen, dass in dieser Zeit um 1700 der Glaube eine ganz große Rolle gespielt hat bei den Menschen, deswegen wird das auch thematisiert natürlich in dem Stück." Andrea Henkelmann

