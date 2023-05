"Ein Groschen Glück, zwei Mal gedreht" Stand: 23.05.2023 13:02 Uhr Sie sind Relikte aus der Kindheit: Kaugummi-Automaten. Zehn Pfennig einwerfen, den Hebel drehen und zuhören, wie die Kugel in die Klappe fällt. Ein kleiner, kostbarer Glücksmoment - für einen Groschen.

von Pastor Jan Roßmannek

Freibadwetter! Also los: Schwimmen, Sonnen und dann zum Kiosk. Es duftet so herrlich nach Pommes. Ein kleiner Steppke schleicht sich vorbei. Biegt nach rechts ab zur Reihe der Kaugummi-Automaten.

Bunte Blech- und Plastikkästen aus vergangener Zeit

Wundervoll. Es gibt sie noch. Kaugummi-Automaten. Hier im Freibad und vor Supermärkten und an Hauswänden. Wir etwas Älteren übersehen sie zumeist. Aber Kinder wissen immer ganz genau, wo einer steht. Bunte Blech- und Plastikkästen, herübergerettet aus einer Zeit, als man noch Groschen sagte zum Zehnpfennig-Stück. Ein Groschen Glück, zwei Mal gedreht, und dann, wenn nichts klemmt, die bunten Kugeln, die gegen den Deckel schlagen. Oder gar eine kleine Überraschung: ein Plastikring oder Klebehände aus Glibber.

"Kaugummi-Blasen mit Jesus platzen lassen"

Ich bin sicher, Jesus hätte Kaugummi-Automaten geliebt. Hätte mit den Kindern Kaugummi-Blasen platzen lassen und die grellgelben Flummis in die Luft gejagt. Und dann hätte er ganz nebenbei etwas erzählt von der Schönheit des Lebens. Von den kleinen, kostbaren Glücksmomente. Aber auch davon, dass man oft viel weniger bekommt als erwartet - und häufiger die falsche Sorte. Geschmack Wassermelone oder Chocolate-Cherry.

"Manchmal ist alles so ziemlich fast perfekt"

Es ist nicht alles perfekt und vieles ist halblecker. Und ja: Meckern geht immer, aber vermiest die gute Laune. Deshalb: Manchmal muss man sich einfach von Oma 20 Cent geben lassen. So wie der kleine Steppke vor mir, der sich die Welt macht, wie es ihm gefällt. Er fummelt die Münze in den Schlitz, dreht zweimal, öffnet die Klappe und strahlt: "Oh, Cola-Geschmack! Lecker!" Manchmal ist alles so ziemlich fast perfekt.

