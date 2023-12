"Jedes neue Jahr ist ein Geschenk" Stand: 28.12.2023 17:30 Uhr Das Jahr 2023 ist fast geschafft. Zeit zurückzublicken - und Bilanz zu ziehen. Und zuversichtlich nach vorne zu schauen - denn jedes Jahr ist ein Geschenk.

von Julia Heyde de López

Und die besonderen, die großartigen und traurigen Momente meines Jahres verstaue ich jetzt dankbar in Erinnerungen, es gibt genug. Die unspektakulären Alltagstage sind natürlich etwas schneller verblasst, aber ich weiß, sie waren meistens froh und getragen von Liebe. Und von den Freundinnen und Freunden, ohne die es nicht geht. Auch ein paar neue Menschen sind in mein Leben getreten, die ich nicht mehr missen möchte.

David Bowie: "Älterwerden ist ein erstaunlicher Prozess"

Unsere persönlichen Jahresbilanzen werden bestimmt sehr unterschiedlich ausfallen - doch eins ist sicher: Wir sind alle älter geworden. Und das ist gut. Ich meine das im Sinne von Wachsen, also in sich selbst hineinwachsen. Der große David Bowie hat das mal gesagt: "Älterwerden ist ein erstaunlicher Prozess, in dem du zu der Person wirst, die du immer schon hättest sein sollen."

365 Möglichkeiten im Jahr sich zu entfalten

Jedes neue Jahr ist ein Geschenk. 365 Möglichkeiten, uns zu entfalten, zu wachsen, auch und gerade in den schwierigen Abschnitten, und zu blühen in unseren eigenen Farben. Und so zu den Menschen zu werden, als die wir immer gemeint waren. Gott sei Dank.

