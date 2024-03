"Jede Kerze ist ein Gebet" Stand: 11.03.2024 08:30 Uhr Der Lichteraltar im Lübecker Dom ist ein besonderer Ort. Ein Ort des Segenes. Seit 25 Jahren brennen hier Tausende Kerzen - in Gedenken an Verstorbene oder als Bekenntnis für die Liebe von Paaren.

von Pastorin Margrit Wegner

Jeden Tag brennen hier sicher 100 bis 200 Kerzen. So genau lässt sich das gar nicht zählen. Wenn morgens die Türen geöffnet werden, wird als erstes die große Kerze in der Mitte entzündet. Wenige Minuten später brennen meist schon die ersten kleineren Kerzen.

Lichteraltar - Kerzen für Verstorbene oder für Verliebte

Touristen entdecken den Lichteraltar im Lübecker Dom zufällig für sich. Halten einen Moment inne. Zünden eine Kerze an und freuen sich an dem warmen Lichtschein. Andere Menschen kommen gezielt und bleiben ein paar Minuten oder noch länger hier sitzen. Manche Kerzen werden für Verstorbene angesteckt, andere von Verliebten. Jugendliche von der Schule nebenan flitzen vor einer Klassenarbeit schnell in den Dom. Ein Stoßgebet kann ja nicht schaden! Oft kann der große Leuchter die vielen Kerzen kaum fassen.

Hunderte Kerzen brennen täglich im Lübecker Dom

Genau seit 25 Jahren steht das Kunstwerk aus Messing und schwarzem Stein nun im Dom. Eine Lübecker Familie hat es aufstellen lassen. Die Mutter und Ehefrau war früh gestorben. Ihre Familie wünschte sich einen Ort, an dem sie Kerzen zur Erinnerung anzünden konnte. Mit diesem Wunsch war sie nicht allein. Von Anfang an brannten hier jeden Tag Hunderte Kerzen. Ungefähr 30.000 sind es pro Jahr. Jede Kerze ein Gebet.

Ich gehe oft in den Dom und bete für Menschen. Biete werdenden Eltern oder trauernden Familien an, eine Kerze anzuzünden, wenn sie nicht selbst vorbeikommen können. Das berührt auch Menschen, die sich nicht sicher sind, ob oder was sie glauben. Sie wissen: Sie sind nicht allein mit ihren Gefühlen. Jemand nimmt sie ins Gebet. Der Lichteraltar ist zu einem Ort des Segens geworden.

Weitere Informationen Dom zu Lübeck Zwar hat der Lübecker Dom im Zweiten Weltkrieg dramatische Zerstörungen erlitten. Doch daraus ergab sich die Chance, ein musikalisch perfektes Geläut zu schaffen. mehr Dom-Sanierung in Lübeck: Spezial-Mörtel und Mittelalter-Experten Die Sanierung geht in die zweite Phase: Nach der Analyse der Schäden, folgt jetzt die Methodenfindung - mit Testwänden. mehr

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | 12.03.2024 | 19:05 Uhr