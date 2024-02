In der Fastenzeit die innere Haltung verändern Stand: 16.02.2024 11:21 Uhr Sieben Wochen dauert die christliche Fastenzeit vor Ostern. Längst geht es nicht mehr nur um religiöse Rituale, sondern darum, zu fragen, was man wirklich zum Leben braucht.

von Landesbischof Ralf Meister

Ich bin ein Wegschmeißer und trenne mich ziemlich leicht von Dingen. Nur wenige Dinge sind mir wichtig. Die Manschettenknöpfe von meiner Frau, eine Handvoll alter Briefe, mein Füller und natürlich meine Bücher. Da wird es schwierig. Hunderte stehen in meinen Regalen. Viele werde ich niemals mehr lesen. "Aber wer weiß", denke ich, "es könnte ja sein, dass ich doch noch mal reinschaue."

Deshalb habe ich mir einen Trick überlegt und klebe nun an alle Bücher, die ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr lesen werde, einen kleinen roten Punkt auf den Buchrücken. Das schafft noch keine leeren Regale, ist aber schon ein erstes, sichtbares Zeichen: Hier wird sich etwas ändern!

Fastenzeit: keine Diät, sondern Möglichkeit, nachzudenken

Als Wegschmeißer habe ich nicht so große Schwierigkeiten mit der Fastenzeit. Das Verzichten auf Alkohol, Süßigkeiten ist keine echte Anfechtung. Zumal die Fastenzeit auch eigentlich keine Diät ist, sondern eine Veränderung einer inneren Haltung. Es sind Wochen zum Nachdenken, die vor uns liegen. Nachdenken über die vielen Versuchungen des Lebens. Was brauche ich zum Leben? Wen oder was bete ich an? Welche Gewohnheit raubt mir das Leben? Bin ich frei für einen anderen Weg?

Das Leben schmeckt anders in diesen Wochen, wenn man nicht nur das alltäglich-Äußerliche infrage stellt, sondern auch nach innen schaut. An welcher Stelle in meinem Leben stehe ich? Wohin soll ich gehen? Das muss noch nicht zu radikalen Umkehr führen. Aber wenn an der ein oder anderen Sache schon mal ein roter Punkt klebt, dann könnte es hilfreich sein. Eine gesegnete Fastenzeit!

