Impuls fürs neue Jahr: Prüft alles und behaltet das Gute! Stand: 02.01.2025 09:45 Uhr "Prüft alles und behaltet das Gute!" Ein Motto, ein Leitvers, ein Impuls für das neue Jahr: Das ist die Jahreslosung, ein Bibelvers. Radiopastor Oliver Vorwald stellt die Jahreslosung 2025 vor.

von Pastor Oliver Vorwald

Gut oder schlecht - eine Grundfrage des Lebens. Nicht immer sofort und klar zu beantworten. Was ist richtig? Was falsch? Mit diesem Entweder-Oder werden wir immer wieder konfrontiert. Am Küchentisch, im Strafraum, im Bett. Die biblische Jahreslosung (1. Thess 5,21) will Ängste nehmen.

"Ich finde meinen Weg, prüfe und behalte Gute"

Ausprobieren. Testen, ob etwas trägt. Eigene Wege finden. In jungen Jahren so wichtig. Für mich sind die Jahre bei den Pfadfindern ent-scheidend gewesen. Zelten, Wandern, Feuermachen. Mit 14 werde ich Gruppenleiter, Sprecher von acht Jungen im gleichen Alter. Kein Alles-bestimmer, eher Moderator von Ansichten und Absichten. In besonderen Momenten aber einer, der sagt: da geht's lang. Herausfordernd. Aber ich habe bei den Pfadis eine behutsame, förderliche Fehlerkultur erlebt. "Du darfst scheitern, dich verlaufen, gegen die Wand rennen." Das hat mir vermittelt. Ich finde meinen Weg, prüfe und behalte Gute.

"Um Gottes willen, macht auch mal Fehler!"

Ich habe mir vorgenommen, genauso auf meine Kinder zu schauen. "Probiert Euch aus." Liebe, Schule, Freunde, Beruf. Und um Gottes willen, macht auch mal Fehler. Geht an Grenzen und darüber. Zieht die Konsequenzen daraus. Die Bibel bleibt so gelassen, weil sie darauf ver-traut, dass unser Gewissenskompass funktioniert. "Denn es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist", sagt der Prophet Micha (Mi 6,8). Ins Herz geschrieben.

Schluss mit der Angst, der Schwarzmalerei. Auch bei uns Erwachsenen. Betrachten, testen wir die Optionen. Mit weitem Herzen, kühlem Kopf. Hören wir in uns hinein. Prüfen und das Gute behalten. So finden wir un-seren Weg.

