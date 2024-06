Im Heute sein Stand: 18.06.2024 11:49 Uhr Gedanklich in die Zukunft abhauen? Für Philosoph Blaise Pascal keine gute Idee. Und auch Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt: "Gott ist immer nur heute Gott“.

von Hanns-Stephan Haas

"Die Gegenwart ist niemals unser Ziel. … allein die Zukunft ist unser Ziel. Deshalb leben wir nie, sondern (wir) hoffen auf das Leben, und da wir uns ständig bereithalten, glücklich zu werden, ist es unausbleiblich, dass wir es niemals sind." Dieser Rat stammt von dem Philosophen Blaise Pascal, der heute seinen 400. Geburtstag hat. Er stammt aus seiner Hauptschrift, den sogenannten Gedanken. Es sind meist keine komplizierten Sätze, die man wieder und wieder lesen muss, um sie zu verstehen. Eher kluge Beobachtungen, die man wieder und wieder lesen will, um sie nicht zu vergessen. Zum Beispiel, nicht immer gedanklich in die Zukunft abzuhauen.

Heute und hier will Gott unser Gott sein!

Das könnt Ihr leicht überprüfen. Macht mal den Test: Verbindet das, was Euch wichtig ist, mit dem "Heute". Heute lebe ich. Heute genieße ich das Glück meiner Freundschaften. Heute ändere ich, was ich immer schon ändern wollte. Bonhoeffer, ein bekannter Theologe hat mal gesagt "Gott ist immer nur heute Gott“. Gott ist nicht nur der Hüter der Tradition. Er steht nicht nur für eine trostvolle Zukunft. Heute und hier will er unser Gott sein!

