"Herzen gegen die Schmerzen" Stand: 06.07.2023 11:35 Uhr Haben Sie ein großes Herz? Zugegeben, eine schwierige Frage. Denn, wie kann man das erkennen? Eine bekannte Zeitschrift hat fünf Punkte festgehalten, an denen man Menschen mit einem großen Herz erkennen soll.

von Pastor Helmut Nagel

Erstens, wer großherzig ist, denkt an andere und bezieht deren Meinung bei Entscheidungen mit ein. Zweitens: Wer ein großes Herz hat, muss nicht im Rampenlicht stehen und ist drittens leicht zufriedenzustellen. Viertens: Taten zählen für Menschen mit Herz mehr als Worte - und fünftens sind sie offen und ehrlich.

Barmherzigkeit lässt großes Herz erkennen

Alles wichtige Punkte, um ein großes Herz zu erkennen. Mir fehlt aber noch etwas: Barmherzigkeit. Unter dieser Überschrift haben wir neulich Gottesdienst gefeiert. Das schöne Wort ist aus unserem täglichen Sprachgebrauch fast verschwunden. Was es aber meint, konnte man bei diesem Gottesdienst an jeder Kirchenbank befestigt sehen. Denn unsere Kirche war mit vielen bunten Stoffherzen geschmückt. Die Patchwork-Gruppe der Landfrauen hat sie genäht, diese "Herzen gegen die Schmerzen".

Frauen bekommen "Herzkissen" nach Brustkrebs-OP

Normalerweise werden die Stoffherzen in Krankenhäusern an Frauen verschenkt, die eine Brust-OP hinter sich haben. Als Stütze sollen die Herzen nach dem Eingriff die Schmerzen lindern. Ich denke, wer wie die Landfrauen sich so in die Lage anderer einfühlt und konkret für sie handelt, beweist an dieser Stelle ein großes Herz und übt Barmherzigkeit. "Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan." So hat es Jesus auf den Punkt gebracht. Wer sein Herz für Menschen öffnet und ihnen zur Seite steht, trägt das Strahlen der Liebe Gottes in die Welt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 08.07.2023 | 19:05 Uhr