Gut verstanden Sendedatum: 26.06.2024 10:45 Uhr Wer verstanden werden will, benutzt einfache Sprache. Das hat Jesus getan. Die Tagesschau tut es jetzt auch.

von Michael Ellendorff

Was haben Jesus und die Tagesschau gemeinsam? Ganz einfach: Die einfache Sprache. Jesus hat einfach gesprochen. Hat Worte benutzt und Bilder, die viele Menschen verstehen können.

Wie ist das mit dem Reich Gottes, haben sie ihn gefragt. Seine Antwort: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn. Fängt ganz klein an, dann wird ein großer Baum draus. Keine theologische Abhandlung, sondern einfach, kurz und bündig.

Oder die Frage: Wie sollen wir richtig leben miteinander? Antwort Jesus: Behandelt die Leute so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Oder: Ihr sehnt euch danach, gerecht behandelt zu werden ? Ich sage euch: Ihr werdet gerecht behandelt werden; freut euch darauf. Jesus wollte verstanden werden. Deshalb: Einfache Sprache.

Und die Tagesschau? Liefert Nachrichten und bietet Informationen, dass Menschen sich eine Meinung bilden können. Und teilnehmen können an Diskussionen.

Neues Angebot: Tagesschau in einfacher Sprache

Nun leben in Deutschland rund 17 Millionen Menschen, die es schwer haben. Aus unterschiedlichen Gründen können sie komplizierte Texte nicht verstehen. Oder: Nicht richtig. Darum strahlt die Tagesschau seit dem 12. Juni Fernsehnachrichten in einfacher Sprache aus. Was sich zum Beispiel so anhört: "In vielen Getränken ist sehr viel Zucker. Zu viel Zucker macht dick und krank. Die Chefs von neun Bundesländern sagen: Wir brauchen eine Zuckersteuer."

Alle Menschen sollen verstehen können: Das Evangelium und die Nachrichten. Durch einfache Sprache wird Kompliziertes verständlich. Wer verstanden werden will, benutzt einfache Sprache. Das hat Jesus getan. Die Tagesschau tut es jetzt auch. Das ist gut so.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | Kirchenleute heute | 26.06.2024 | 10:45 Uhr