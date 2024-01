Gottes Glitzern - Alles ist voll mit Licht und Glanz Stand: 10.01.2024 09:00 Uhr Die meisten Tannenbäume sind entsorgt, die Weihnachtsdekoration ist im Keller verstaubt. In manchen Ecken liegt noch Glitzer und Glimmer, der an Weihnachten und die Sehnsucht nach Gott erinnert.

von Studienmentorin Anne Koep

So, nun sind auch die letzten Kisten mit den Christbaumkugeln und der übrigen Weihnachtsdekoration im Keller. Mit großem Kraftaufwand habe ich den Tannenbaum durch den Flur geschleift und gestaubsaugt. Müde und zufrieden mit meiner Arbeit lasse ich mich auf das Sofa plumpsen.

Mein Blick schweift durch das Wohnzimmer und bleibt hängen: da glitzert doch was! Tatsächlich liegt da noch Glitter und Glimmer zwischen den Ritzen der Holzdielen. Ich überlege, ob ich noch einmal den Staubsauger holen soll. Doch dann denke ich: Nein, das bleibt so. Nicht weil ich zu faul bin, sondern weil dieser Glitzer mich an die schönen Feiertage erinnert.

Die Sehnsucht nach Gott und seiner Nähe

Und als Theologin kommt mir noch ein weiterer Grund in den Sinn: Mit diesem Glitzer ist es wie mit Gott. Da gibt es Zeiten, da spielen Gott und seine Geschichte eine große Rolle, wie an Weihnachten. Und ich meine, dass ich ein bisschen mehr von ihm verstanden hätte. Alles ist voll mit Licht und Glanz. Und dann gibt es Zeiten in meinem Leben, da ist alles ganz alltäglich und nüchtern. Gott scheint da nicht drin vorzukommen.

Aber manchmal strahlt da mitten im Alltag was auf, eine Sehnsucht nach Gott und seiner Nähe. Das ist dann wie mit dem Glitzer auf dem Boden: Es braucht nur einen kleinen Lichtstrahl und schon funkelt es. Ein Glitzern, dass über die Feiertage hinausgeht. Manchmal müssen wir nur die Perspektive ändern, um es zu entdecken.

