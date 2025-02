Gott schenkt uns den Regenbogen als Lebenszeichen Stand: 25.02.2025 11:30 Uhr Der Regenbogen spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Religionen, als Verbindung zwischen Erde und Himmel, Menschen und Göttern. Und er gilt als Symbol für Hoffnung und das Leben.

von Pastorin Eva Langner

Von Zeit zu Zeit brauche ich Vitamin Sea: Zeit am Meer. Dann lasse ich mir den Wind um die Nase und durch die Haare wehen, in denen sich schon wieder zu viele Alltagssorgen verfangen haben. Mein Blick schweift über die Weite, das graublaue Wasser, das so viele Gesichter hat. Mal lieblich glitzernd, mal aufbrausend, wie mein Gemüt in diesen politisch unruhigen Zeiten. Im ewigen Wechsel von Ebbe und Flut spüre ich etwas vom Strom der Zeit, denke an die Geschichte, die hinter uns liegt und fürchte fast, welche vor uns liegen könnte. Das Meer, es ist vielen Menschen Hoffnung und Bedrohung zugleich.

Das Meer ist zärtlich und grausam, ist Tod und Leben

Reinhard Mey singt im Lied "Das Meer" darüber: "Es ist Kommen und Gehn, es ist Nehmen und Geben. Es ist zärtlich und grausam, ist Tod und ist Leben." Reinhard Mey singt von Seeleuten und Menschen, die von der Fischerei leben. Wenn ich heute diese Zeilen höre, denke ich an all jene, die sich als Flüchtlinge auf das Meer wagen müssen, weil es für sie keinen anderen Ausweg, keine sichere Fluchtmöglichkeit gibt aus einem Leben voller Not. Aber anders als in der biblischen Fluchtgeschichte von Mose und seinem Volk, weichen die Wassermassen nicht vor ihnen. Das Meer teilt sich nicht, um sie sicher hindurchzulassen.

Das Meer ist Teil des Entstehungsprozesses allen Lebens

Ich denke, das ist heute unsere Aufgabe: den Weg durchs Meer sicher zu machen. So wie es das große Bündnis "United4Rescue" unterstützt, dem wir als Kirche angehören. Denn man lässt keine Menschen ertrinken. Die Bibel erzählt, wie Gott einst die Wassermassen gesammelt und vom Trockenen getrennt hat, Land und Meer - das war gut. Das war Teil des Entstehungsprozesses allen Lebens. Und auch die Sintflut, die so viel Leben hinwegraffte, sie sollte nie wieder sein.

Ein Hoffnungsschimmer ist der Regenbogen am Horizont

Gott schenkt uns den Regenbogen zum Zeichen dafür: Leben soll nicht aufhören. Alles Leben ist kostbar. Ich stehe am Meer. Der Wind ist rauer geworden. Die Gischt peitscht mir ins Gesicht. Ich denke an alle, die mit dem Meer verbunden sind, die ihre Lebendigkeit und ihren Frieden am Meer finden, und an jene, die viel verloren haben an diese gewaltige Urkraft. Mein Blick schweift über die Weite - am Horizont ein Hoffnungsschimmer. Aus ihm entsteht ein Regenbogen. Erst ganz zart, dann strahlend hell, vergewissert er mich: nie wieder. Und, Leben wird sein.

