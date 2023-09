Gott macht auch krumme Wege gerade Stand: 12.09.2023 12:00 Uhr Wird schon alles gut: Viele haben dieses sichere Gefühl verloren. Manchmal kann ein bisschen mehr Zuversicht helfen.

von Pastor Michael Ellendorf

"Nächste Haltestelle: Wandsbek-Gartenstadt. Diese Zugfahrt endet dort. Bitte alle aussteigen." Die Frau neben mir gerät sofort in den Panikmodus: "Aber der fährt doch weiter bis Barmbek, oder?" "Klar", sage ich zu ihr. Und habe es kaum raus, als die nächste Durchsage kommt: "Dieser Zug fährt weiter als U3 Richtung Barmbek." "Na bitte", sage ich zu meiner Sitznachbarin. "Hoffentlich ist das auch richtig", entgegnet sie. Mittlerweile redet sich der halbe Waggon in Rage: furchtbar, ganz furchtbar! Wird immer schlimmer! Was denn nun? Die kriegen doch nichts mehr auf die Reihe!

Als ich Wandsbek-Gartenstadt aussteige, habe ich das starke Bedürfnis, mich noch einmal beruhigend an die wütenden Fahrgäste zu wenden. So ganz Jesus-like. "Ich aber sage euch: Dieser Zug fährt weiter als U3 Richtung Barmbek. Wird schon alles gut."

"Das Reich Gottes ist mitten unter euch"

Im Ernst, es ist ständig irgendwas. Verspätungen bei der Bahn. Warterei in Arztpraxen. Stress an der Supermarktkasse. Löcher bohren nach 22 Uhr. Nervkram, Ärgerliches. Kann man ruhig mal meckern oder laut werden. Was mittlerweile aber ganz fehlt? Etwas Verständnis: Hey, sind alles nur Menschen. Nobody is perfect. Vielleicht mal einen schlechten Tag gehabt. Keine Absicht.

Und dieses sichere Gefühl: Wird schon alles gut. Gott macht auch krumme Wege gerade. Oder, mit Jesus: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ihr werdet es merken. Das wird der Tag sein, an dem alle Bahnen pünktlich fahren. Kommt schon, ein kleines Lächeln.

Ich sage euch: Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Dieser Zug fährt weiter als U3 Richtung Barmbek.

