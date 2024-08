Gott der Stille Stand: 06.08.2024 08:00 Uhr Manchmal ist es schön, in die ausgelassenen Töne des Sommers einzutauchen. Manchmal aber ist in mir die Sehnsucht nach Ruhe und Stille. Dann kann es heilsam sein, ganz bewusst in die Stille zu gehen. So wie Elija, sagt Nora Steen.

von Nora Steen

Die Geräusche des Sommers sind laut. Kinder lachen, Wasser spritzt, Gläser klirren beim Anstoßen. Manchmal ist das schön. Manchmal aber passt das nicht. Nicht zu mir und zu dem, was ich fühle.

Ich möchte Ihnen eine alte Geschichte erzählen: die Geschichte von Elija. Elija ist in der Wüste. Er fühlt sich allein gelassen. Ist hoffnungslos, abgekämpft, matt. Er möchte einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Und dann ist da ein Engel. Von Gott geschickt. Der Engel bringt ihm Brot und einen Krug mit Wasser. Elija isst und trinkt und schläft. Bis er wieder Kraft hat.

Leise, sanft, vorsichtig berührt Gott Eiljas Herz

Dieser Elija begegnet später Gott. Aber nicht im Lauten, im Sturm oder im Feuer, sondern in der Stille. In einem "stillen Säuseln", so steht es in der Bibel. Elija sehnt sich nicht nach dem lauten Gott, sondern nach leisen Gott, der seine Situation sieht und versteht; Elija findet Gott dann, wenn alles um ihn herum still geworden ist. Ich stelle mir vor, dass Gott sehr genau wahrnimmt, was Elija braucht in seiner Situation. Elija braucht Gott, der bereit ist, sich auf seine Situation einzulassen. Ihn in seiner Höhle aufsucht. Dieser Gott begegnet Elijas Einsamkeit. Berührt sein Herz und hebt seinen Blick: leise, sanft, vorsichtig.

Die Geräusche des Sommers sind laut. Manchmal ist es schön, in die ausgelassenen Töne des Sommers einzutauchen. Manchmal aber ist in mir die Sehnsucht nach Ruhe und Stille. Weil sich vielleicht Gedanken neu sortieren müssen, weil ich neu überlegen muss, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Dann kann es heilsam sein, ganz bewusst in die Stille zu gehen. So wie Elija. Abzuschalten vom Lärm des Alltags und genau hinzuhören.

Ich wünsche Ihnen einen Sommer voller schöner Töne und ebenso vieler leiser Momente. Immer mit dem, was gerade dran ist in Ihrem Leben und was Ihre Seele braucht, um neue Kraft zu schöpfen.

