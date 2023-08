Goldmoment - "Taufe kann wie ein Schatz sein" Stand: 31.08.2023 11:40 Uhr Goldmoment klingt nach einem wirklich kostbaren und besonderen Augenblick. So heißt eine Aktion, die am 1. September 2023 in St. Jacobi in Hamburg stattfindet. Menschen können sich dort von 16 bis 22 Uhr spontan taufen lassen.

von Julia Heyde de López

Der Gedanke dahinter ist, dass wir sagen, die Taufe ist etwas, das trägt dich. Das trägt dich durch die schönsten Zeiten im Leben, wenn du barfuß durchs Gras tanzt, aber der Glaube, der in der Taufe steckt, der trägt dich auch, wenn es mal richtig schwer ist und wenn du dicke Brocken im Leben stemmen musst. Und dann ist es gut, wenn man so einen Goldmoment hat, den man in dem Moment wieder wachrufen kann. Und wenn ich in dem Moment weiß, Gott ist da und ich bin getauft - so soll das sein, die Taufe soll wie ein Schatz sein. Pastor Fabio Fried von der Hamburger Ritual-Agentur st. moment

Goldmoment in St. Jacobi in besonderem Licht

Zum Goldmoment in St. Jacobi sind alle eingeladen, die sich spontan taufen oder einfach segnen lassen möchten. Fabio Fried ist zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. "Die Kirche wird in ein besonderes Licht getaucht sein, das sieht man sonst so nicht", erläutert Fried. Es gebe ganz tolle Musikerinnen und Musiker, die am Piano und an der Gitarre Musik machen, also Musik sei im Raum, (…) und jeder könne auch aussuchen, wo es sein solle, im prächtigen Altarraum mit dieser besonderen Atmosphäre der wunderschönen Hauptkirche? Oder ganz geborgen? Dann gebe es auch zwei Kapellen, da könne man die Tür zumachen und auch da könne man Taufe feiern, ganz so, wie es sich richtig anfühle.

Taufspruch kann noch vor Ort gewählt werden

Wer für sich selbst noch keinen Taufspruch ausgesucht hat - kein Problem, der passende Bibelvers wird im gemeinsamen Gespräch gefunden, beruhigt Fabio Fried. Und manchmal hilft auch die Musik: "Wir haben sogar eine große Liste an Popsongs, die jeweils mit einem Taufspruch matchen." Also, man könne es sogar so machen, dass man sich den Song von den Beatles "All you need is love" aussuche, und dann als Taufspruch den Bibelspruch "All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen" fände. Einfach durch die Musik.

Für die Taufe reicht ein Personalausweis

Täuflinge können allein in die Kirche kommen oder mit Freunden und Familie. Wichtige Frage: Muss man was mitbringen? Bei Erwachsenen reicht ein Personalausweis. Wenn ein Kind getauft werden soll, dann müssen beide Erziehungsberechtigte dabei sein, oder ein schriftliches Einverständnis des Abwesenden. Die Anmeldung geschieht vor Ort.

