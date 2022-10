Göttliche Liebe hat nichts mit Macht zu tun Stand: 27.10.2022 10:10 Uhr "Manchmal fällt es mir schwer, auf der einen Seite an einen allmächtigen Gott im Himmel zu glauben, auf der anderen Seite an den gekreuzigten Jesus. Dann frage ich mich: Hat Gott in Jesus wirklich auf alle Macht verzichtet - oder nur so getan als ob?"

von Andreas Brauns

Dann wäre das "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" von Jesus am Kreuz also nur inszeniert gewesen … Nur eine Show, mehr nicht. Was wäre das für ein Gott?

In einem alten Text des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi heißt es von Jesus: "Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen …" (Phil. 2,6f) Die Kirche lehrt: Dieser Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Sowohl als auch. Wenn er Gott war, dann war er aber ein ganz anderer Gott. Einer, der überhaupt nicht ins Bild passt, weil er nicht wie ein Gott wirkt, der, so glauben es viele, ja allmächtig sein müsste.

Das Kind in der Krippe das Gottesbild

In der Bibel heißt es: Gott ist die Liebe. Macht wird da nicht erwähnt. Liebe aber ereignet sich, so ein amerikanischer Theologe und Philosoph. Das heißt: Wenn Gott die Liebe ist und liebt, dann hält er nicht an sich fest, dann riskiert er alles, weil er liebt. Liebe aber ist keine Show. Wer liebt, ist ganz da und ruft zur Antwort auf die Liebe. Und so hat Jesus, der unscheinbare Mann aus Nazaret, alle Gottesbilder zerschlagen, weil er die Menschen geliebt hat. Das war keine Theatervorstellung, das war Liebe mit ganzem Herzen. Liebe, die angeeckt ist, weil sie nicht ins Bild passte. Die Frommen damals hatten andere Vorstellungen von einer göttlichen Liebe.

Doch Jesus hat auf eine Art und Weise gelebt und geliebt, die überhaupt nicht zu einem allmächtigen Gott passt. Da war Schwachheit statt Stärke. Genau das ist wohl das größte Zeugnis für eine bedingungslose Liebe. Schwachheit statt Stärke. Darum ist das Kind in der Krippe das Gottesbild. Es ruft zu lieben.

