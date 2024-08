Geschwisterliebe Sendedatum: 22.08.2024 10:50 Uhr Wenn wir mit Geschwistern gemeinsam aufwachsen, dann kennen wir untereinander die weichen Stellen und wissen, wie wir den anderen wehtun können. Aber vor allem kennen wir die Talente und Gaben der anderen. Auch die Bibel ist voller Geschwistergeschichten, weiß Pastor Heiko von Kiedrowski.

von Heiko von Kiedrowski

Wenn ich heute bei Familienfeiern meine Brüder treffe, ist es sehr harmonisch. Ich erinnere mich aber auch ziemlich genau daran, dass es nicht immer so gewesen ist – zumindest als Kinder haben wir uns mit großer Leidenschaft gestritten. Ob wir immer einen Grund hatten? Keine Ahnung. Manchmal hat es wohl einfach dazugehört, dass wir unter uns die "Hackordnung" klären mussten.

Ich bin mir sicher, dass es nicht nur uns so gegangen ist. Streitigkeiten zwischen Geschwistern sind seit Menschengedenken ein großes Thema. Aber gleichzeitig wurde auch die Liebe zu den eigenen Brüdern und Schwestern schon immer hoch gewertet: In der antiken Tragödie galt der Verlust von Geschwistern als das härteste aller Schicksale. Die Eltern waren alt, ihr Sterben entsprach dem normalen Gang der Geschichte. Aber der Verlust von Bruder oder Schwester ist durch nichts zu ersetzen.

Streitlustige Geschwister in der Bibel

Aber die Geschichten von Zwistigkeiten unter Geschwistern werden schon genau so lange erzählt. Man findet sie praktisch in allen Kulturen wieder. Auch die Bibel ist voller Geschwistergeschichten. Der Anspruch ist hoch: "Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!", steht in den Psalmen. Aber die Wirklichkeit sieht auch in der Bibel anders aus. Unter den Geschwistern geht es eher streitlustig zu: Kain erschlägt seinen Bruder Abel, Josef macht Witze über seine Brüder und bekommt dafür Prügel, Mose kommandiert seine Geschwister Mirjam und Aaron herum, Maria und Martha können sich nicht über die Hausarbeit einigen, als Jesus zu Besuch kommt.

Wenn wir mit Geschwistern gemeinsam aufwachsen, dann kennen wir untereinander die weichen Stellen und wissen, wie wir den anderen wehtun können. Aber vor allem kennen wir die Talente und Gaben der anderen, wir könnten uns unterstützen und stärken. Das macht unser Leben schöner und reicher, stärkt uns den Rücken und gibt uns Mut.

