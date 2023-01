Gänseblümchen-Orakel - Es gibt mehr als zwei Chancen Stand: 24.01.2023 11:00 Uhr "Sie liebt mich, sie liebt mich nicht": ein kleines Gänseblümchen als Liebes-Orakel. Kennen Sie. Per Blättchen-Zupfen herausfinden, wie die Chancen beim anderen Geschlecht stehen.

von Pastor Jan Roßmanek

Das machten schon unsere Großeltern. Ursprünglich stammt dieses Spiel aus Frankreich. Und eigentlich nimmt man dafür eine schöne Margerite. Die Franzosen gehen dabei viel mehr ins Detail: Nicht, "sie liebt mich, sie liebt mich nicht." Sondern: "Sie liebt mich, ein bisschen, sehr, leidenschaftlich, bis zum Wahnsinn, überhaupt nicht." Sechs Möglichkeiten und fünf davon positiv, die von "ein bisschen - un peu" bis hin "zum Wahnsinn - à la folie" reichen.

Die Franzosen geben der Liebe viel größere Chancen

Das können sich nur Franzosen und Französinnen so wundervoll ausdenken. Die Liebe schimmert durch in allen Facetten, und die Franzosen geben ihr eine viel größere Chance als nur fifty-fifty - wie bei unserem deutschen Gänseblümchen. Leidenschaftlich, sorgenfrei und unbeschwert, so zumindest ist das Image unserer französischen Nachbarn.

Alain Delon und Catherine Deneuve sind so lässig

Sie haben ihre tollen Filme mit dem rauchenden Alain Delon und mit der noch lässiger rauchenden Catherine Deneuve. Kochen und Essen sind wichtig. Das Land des Käses und des guten Rotweins. Selbst an der abgelegensten Tankstelle schmecken die Croissants noch besser als bei uns. Das Auto ist erst mit der ein oder anderen Delle ein echtes Auto. Und wenn die Kreuzung voll ist: trotzdem rauffahren, wird sich schon auflösen.

Wunsch nach ein bisschen mehr Savoir-vivre und Leichtigkeit

Gewiss, das ist alles auch Klischee. Aber es ist so schön, sich daran zu erfreuen. Wir hatten bis vor ein paar Tagen einen französischen Austauschschüler zu Gast: Loïg. Wenn wir ihm etwas vorschlugen, sagte er zumeist: "Warum nicht?!" Das ist eine schöne Antwort, die zugleich eine Frage ist: "Warum nicht?! Ich will es ausprobieren. Und es wird sich finden."

Schau auf das Heute, das reicht. Der morgige Tag wird schon für sich selbst sorgen, so hat es Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und warum nicht heute anfangen mit ein bisschen Savoir-vivre und Leichtigkeit, ein bisschen Leben wie Gott in Frankreich - hier in unserer Hansestadt.

