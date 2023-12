Für die zweite Lebenshälfte muss eine neue Taktik her Stand: 12.12.2023 13:25 Uhr Was wäre ein Fußballspiel ohne Pausenpfiff? In oder nach der Halbzeit entscheidet sich alles. Und es wird auf jeden Fall spannend: Die Taktik wird angepasst oder nachjustiert. Keiner weiß, wie das Spiel ausgehen wird?

von Pastor Henning Ernst

In meiner Gruppenarbeit mit Männern ist es ganz ähnlich. Die Männer kommen, wenn sie spüren, dass irgendwie die Halbzeit in ihrem Leben erreicht ist. Diese Halbzeit ist oft eine Zeit der Krisen: Die Kinder sind vielleicht aus dem Haus. Die Ziele, die man sich gesetzt hatte, sind erreicht oder verfehlt, und du fragst dich: Wofür sollte ich mich jetzt ins Zeug legen, wie geht es jetzt weiter?

"Für die zweite Lebenshälfte muss eine neue Taktik her"

Die Strategien der vergangenen Jahrzehnte sind überholt und ausgespielt. Eine neue Taktik für die zweiten Lebenshälfte muss her. Diese zweite Halbzeit wird wahrscheinlich kürzer sein als die erste. In der Gruppenarbeit stellt sich die Frage: Welche Spieler in meinem inneren Team sollte ich auswechseln? Denn einige Männer müssen sich geradezu neu erfinden, wenn eine Beziehung zerbricht, ein Angehöriger zum Pflegefall wird oder die Firma Pleite geht.

In der Gruppe unter Männern haben auch Angst und Trauer Raum. Aber das Gefühl, gesehen zu werden, trägt diesen Austausch. Dabei reift die Einsicht: "Es ist okay, wie ich bin, den anderen geht es ähnlich." Es herrscht eine Atmosphäre der Achtsamkeit - gar nicht so selbstverständlich unter Männern.

Sich von alten Mustern in der Spielpause trennen

Manchmal tauchen alte Geschichten auf, die ihre Spuren hinterlassen haben, und neue Spielzüge müssen her. Manchmal erleben wir, wie sich jemand von einem wichtigen Mitspieler aus der ersten Halbzeit trennen muss und wie schwer es ist, loszulassen. Dafür braucht es sozusagen eine Spielpause wie die Halbzeit beim Fußball. Die Weihnachtzeit könnte dafür eine Gelegenheit sein.

