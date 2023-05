Für Muppet-Erfinder Jim Henson gab es einen Gott Stand: 30.05.2023 13:30 Uhr Ernie und Bert, Oskar in der Mülltonne, das Krümelmonster. All diese wunderbaren Figuren hat Muppet-Erfinder Jim Henson erschaffen, für die Sesamstraße.

von Pastoralreferent Sebastian Fiebig

Einmal ist er zum Thema Religion befragt worden, und er hat geantwortet: "Zwei Dinge weiß ich: Es gibt einen Gott, und ich bin es nicht." Ein humorvoller Satz mit Tiefgang, finde ich. "Es gibt einen Gott." Das heißt für mich: Die Welt ist nicht genug. Nicht so, wie sie im Moment ist. Es gibt die Hoffnung, dass da noch mehr ist als das, was wir sehen, und jeden Tag erleben: echter Frieden. Gerechtigkeit für die Unterdrückten. Immer wieder Neuanfänge. Freude, die kein Ende nimmt.

Kein anderer Mensch ist "wie Gott"

"Es gibt einen Gott" - das macht mir Mut und gibt mir Hoffnung. "Es gibt einen Gott, und ich bin es nicht." Nee, ich bin das wirklich nicht. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie sich ein kleiner Gott in mir zu Wort meldet, der genau weiß, woran es in der Welt fehlt. Aber ich bin es nicht. Ich bin nicht allmächtig, nicht fehlerfrei, nicht der Retter für alles und jeden. Und auch kein anderer Mensch ist "wie Gott", auch wenn wir Helden und Idole lieben und verehren.

Ernie und Bert: Jim Henson hat Großartiges erschaffen

Wo Menschen glauben, sie stünden an Gottes Stelle, da sieht's meistens nicht so himmlisch aus, sondern es wird egozentrisch und verbissen. "Es gibt einen Gott, und ich bin es nicht." Das rückt mir den Kopf gerade und macht mich gelassen. Jim Henson hatte diese Gelassenheit. Er hat etwas Großartiges erschaffen, das ihm und anderen Freude bringt. Er bildete sich nichts drauf ein, sondern hatte einfach Spaß an der Sache. Eben das, was Ernie und Bert und all seine anderen Figuren auch ausstrahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.06.2023 | 10:40 Uhr