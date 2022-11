"Für Gott gibt es keinen falschen Ort und keine vertane Zeit" Stand: 30.11.2022 09:15 Uhr Über 8.900 Stunden verbringen Menschen durchschnittlich mit Warten. Schon zehn Minuten Stau kommen wie eine halbe Ewigkeit vor. Und wie vergeudete Zeit. Da ergeht es Gott anders. Für ihn gibt es keinen falschen Ort, keine vertane Zeit.

von Gemeindereferentin Katharina Hochhaus

Ich warte. Seit 8 Minuten. Der ersehnte Bus kommt nicht. Es ist kalt und ungemütlich, bestimmt fängt es gleich auch noch an zu regnen. Meine Gedanken kreisen um mein gemütliches Sofa. Ich sollte dort sein, mit einem warmen Tee in der Tasse und einem Krimi in der Hand. Es ist einfach der falsche Moment und der falsche Ort, es ist unnütz vertane Zeit, oder?

In der Bibel, im Buch Jesaja, lese ich: "Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege, sind nicht eure Wege." Gott wählt einen ganz anderen Weg für diese Welt. Nicht mit Glanz und Gloria, sondern er kommt mitten hinein:

in den Alltag einer jungen Frau, Maria.

er schenkt einem alten Mann, Josef, besondere Träume und,

er wählt einen unscheinbaren Ort irgendwo im Nirgendwo, Bethlehem.

Gott lässt sich überall finden

Für Gott gibt es keinen falschen Ort, keine vertane Zeit. Gott lässt sich überall finden. Was es dazu braucht? Ich denke nicht viel: ein bisschen Aufmerksamkeit, Fantasie und einen wachen Blick für die Menschen um mich herum. Auch hier an der Bushaltestelle. Ah, da kommt der Bus und ich helfe dem Mann mit dem Rollator und der Frau mit dem Kinderwagen beim Einsteigen. Da war ich wohl doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auf meinem Sofa mache ich es mir später gemütlich.

