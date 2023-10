Evangelischer Gottesdienst am Reformationstag aus Tarmstedt Stand: 24.10.2023 13:20 Uhr Am 31. Oktober feiert die Selbständige Evangelisch-Lutherische Salemskirche in Tarmstedt das Reformationsfest mit einem Gottesdienst zum Thema Freiheit.

Der Gottesdienst wird von Pastor Martin Rothfuchs und Vikar Jonathan Rehr geleitet. Die musikalische Ausgestaltung ist vielseitig: Christa Otten spielt Orgel, Julia Klaer Klavinova und Gerd Schnackenberg Soloposaune. Außerdem wirken der Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von Thorsten Gerdes und der ökumenische Chor CHORdia, unter der Regie von Kristina Gerdes mit. Als Lektorinnen sind Emma Ferber und Maren Otten mit dabei.

Botschaft des Reformationstages möchte Mut machen

Freiheit ist ein kostbares Gut. Menschen fühlen sich in unterschiedlichen Situationen wunderbar "frei". Mit einer Sprech-Collage erinnern viele Gemeindeglieder an alltägliche Freiheitsmomente . Oftmals aber wird die Freiheit von Menschen auch bedroht und eingeschränkt. Die Botschaft des Reformationstages möchte Mut machen und den Blick weiten: Gott zu begegnen, diese Freiheit soll uns Menschen immer erhalten bleiben.

In seiner Predigt thematisiert Pastor Martin Rothfuchs wie Menschen auch in schweren Zeiten eine innere Freiheit behalten können. Als Leitvers dient das Wort aus dem Galaterbrief: "Zur Freiheit hat uns Christus befreit."

Freundliche Anmutung der Salemskirche nach Renovierung

Die Salemskirche in Tarmstedt bei Bremen ist eine Kirche "mitten im Dorf", und das ist nicht nur wörtlich zu verstehen. Über die Sommermonate dient sie als "offene Kirche" als Ort der Einkehr und Ruhe. Die Gemeinde sucht die Vernetzung in den Ort mit seinen etwa 4.000 Einwohnern, zu den Nachbargemeinden in der Ökumene, zu den Schulen in der Nähe und zum Rathaus. Die Posaunenchöre wirken gemeinsam in der Öffentlichkeit und eine große Kinder-Bibel-Woche lädt regelmäßig auf den Kirchhof ein. Und wenn im Juli die große "Tarmstedter Ausstellung" ihre Tore öffnet, ist die Salemsgemeinde natürlich dabei, ökumenisch Gottesdienst zu feiern im Festzelt.

Die Salemskirche ist 1893 errichtet und geweiht worden und wurde 1968 erweitert. 2020 wurde eine Renovierung des Kirchraums durchgeführt, die der Kirche eine neue, freundliche Anmutung gegeben hat.

Den Gottesdienst am Reformationstag übertragen NDR Info und WDR 5 live ab 10 Uhr.

Redaktion: NDR

Weitere Informationen Evangelischer Gottesdienst aus Leer am 29. Oktober "In Liebe getrennt": Pastorin Carolin Springer erzählt eine Geschichte, die den Mut zur Versöhnung und gerechtem Handeln zum Thema hat. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 31.12.2023 | 10:00 Uhr