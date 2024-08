Evangelischer Gottesdienst am Antikriegstag aus Schleswig Stand: 23.08.2024 09:30 Uhr Der Sehnsucht folgen - über das friedliche Zusammenleben im Deutsch-Dänischen Grenzland

Vor 85 Jahren, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Fast 60 Millionen Menschen verloren in diesem Krieg ihr Leben. Damit solches nicht wieder passiert, begehen Menschen in Deutschland seit 1957 diesen Tag als "Antikriegstag". Der Radiogottesdienst am 1. September 2024 aus Schleswig wird sich daher mit dem Thema "Frieden" befassen und sein Augenmerk auf das friedliche Zusammenleben der deutschen und dänischen Minderheiten in der Grenzregion richten.

Von Minderheiten geprägte Region

Im dänischen Nordschleswig wie auch im deutschen Südschleswig leben zahlreiche Menschen, die sich – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – der jeweiligen deutschen oder dänischen Minderheit zugehörig fühlen. Sie prägen mit ihrer Kultur und mit ihrer Geschichte das gesellschaftliche und auch kirchliche Leben in der Grenzregion.

Der Weg zum Miteinander

Für die Menschen in der Grenzregion war es in den zurückliegenden 85 Jahren kein leichter Weg, zu einem friedlichen Miteinander zu gelangen. Aber sie haben es mit ihrem Einsatz für den Frieden geschafft. Heute gilt das Grenzland allgemein als Modellregion für ein gelungenes Zusammenleben über Grenzlinien hinweg. Es ist sogar als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkannt.

Zwei Statements zum friedlichen Zusammenleben

Klaus Nielsky, Altbürgermeister der Stadt Schleswig, wird in einem Beitrag im Gottesdienst seinen Blick auf die Gegenwart werfen und darstellen, was im Zusammenleben mit den Minderheiten gelingt und noch Barrieren zu finden sind. Auch die Schülerin Freyja Wegner wird zu Wort kommen. Sie gehört in vierter Generation der dänischen Minderheit an. Im Gottesdienst erzählt sie, warum sie sich in beiden Ländern zuhause fühlt und welchen Vorteil sie bei Grenzen sieht.

Von der Sehnsucht, Frieden zu stiften

Nora Steen, Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche, stellt in der Predigt dar, wie in uns Menschen die Sehnsucht nach Frieden geweckt und erhalten werden kann. Die Liturgie gestaltet Birgit Johannson, Pastorin in der Kirchengemeinde Schleswig. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Domkantorin Mahela T. Reichstatt und dem Projektchor Schleswiger Dom. Der Gottesdienst wird Teile in dänischer Sprache enthalten.

NDR Info und WDR 5 übertragen diesen Gottesdienst live am Sonntag, den 1. September 2024 ab 10:00 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 01.09.2024 | 10:00 Uhr