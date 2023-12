Evangelischer Gottesdienst am 25. Dezember aus Bargteheide Stand: 20.12.2023 11:15 Uhr Unter dem Motto "Das Leuchten in den Augen" sendet NDR Info am ersten Weihnachtstag einen evangelischen Radiogottesdienst aus der über 750 Jahre alten Kirche in Bargteheide.

Die liturgische Leitung hat Pastor Julius Jordan inne. Die Predigt hält Pastorin Pauline Chanda. Darin geht sie auf die Weihnachtsbotschaft ein, in der es auch darum gehe, den Heiland in das neue Jahr zu tragen und das Leben und Handeln von ihm durchströmen zu lassen. So gelte es, die Freude und das Leuchten der Kinderaugen wahrzunehmen und weiterzutragen. "Warum tun wir es nicht auch so, wie wir im Advent warten?", fragt Pauline Chanda. "Nicht nur der Weg zur Krippe verdiene Aufmerksamkeit, sondern auch jener Weg, der von der Krippe aus weiterführe."

Weihnachtliche Lieder wie "Es ist ein Ros entsprungen"

Es musizieren Andis Paegle an der Orgel, sowie Volker Thomsen an der Gitarre und mit seinem Vokal-Ensemble. Neben dem plattdeutschen "Wiehnachten is nich wiet" von Knut Kiesewetter kommen auch bekannte Choräle wie "Es ist ein Ros entsprungen", "Herbei, o ihr Gläub’gen", "Hört der Engel helle Lieder" und "Ich steh an deiner Krippen hier" vor.

Auch in diesem Jahr werden an Weihnachten in den Radiogottesdiensten wieder Fürbitten von Menschen verlesen, die an der Aktion "Meine Weihnachtsfürbitte" teilgenommen haben.

NDR Info und WDR 5 übertragen den Gottesdienst am 25. Dezember aus Bargteheide ab 10 Uhr.

Redaktion: NDR

Weitere Informationen Ökumenischer Gottesdienst an Heiligabend aus Hamburg Große Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen: Die Sehnsüchte von Heiligabend und Advent nimmt der Verein Andere Zeiten auf. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 25.12.2023 | 10:00 Uhr