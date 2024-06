Evangelischer Frauen*sonntag am 9. Juni aus Uelzen Stand: 03.06.2024 12:58 Uhr Die Predigerinnen nähern sich dem Themenfeld Carearbeit über die biblische Geschichte von Marta und Maria. Der Gottesdienst wird von Angehörigen der Evangelischen Frauen* der Landeskirche Hannover gestaltet.

Care-Arbeit, Sorgearbeit. Meist unbezahlt, oft Frauensache. Um dieses Thema geht es beim evangelischen Radiogottesdienst am 9. Juni, den NDR Info live ab 10:00 Uhr aus der St. Marienkirche im Uelzener Ortsteil Veerßen überträgt. Der Gottesdienst wird von Angehörigen der Evangelischen Frauen* der Landeskirche Hannovers anlässlich des bundesweiten Evangelischen Frauen*sonntags gestaltet. Das Motto lautet: "Sorgt euch nicht! Wer dann?" Es predigen Christiane Friedrich, Cornelia Müller und Susanne Paul, Landespastorin für die Arbeit mit Frauen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.

Marta und Maria im Mittelpunkt

Die Predigerinnen nähern sich dem Themenfeld Carearbeit über die biblische Geschichte von Marta und Maria (Lk 10,38-42). Zwischen den Schwestern entwickelt sich ein Sorgestreit: Während Maria dem Vortrag Jesu zuhört, kümmert sich Marta allein um die Bewirtung der vielen Gäste im Haus.

"Am 9. Juni finden Europawahlen statt. Das Thema Sorgearbeit findet sich in vielen Wahlprogrammen, aber meist weiter hinten. Das sollte sich ändern“, sagt Landespastorin Susanne Paul. Sie gehört seit Oktober 2023 zum Präsidium des Dachverbandes Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (EFiD). Weitere Mitwirkende sind Cornelia Müller, Ines Tönjes und Anke Marwede. Anke Marwede arbeitet auf einer Neugeborenenstation. Ines Tönjes ist Juristin, hat aber nach dem 2. Staatsexamen ihren Beruf zugunsten der Familie aufgegeben. Die Orgel spielt Gesine Knappe. Weitere Musik kommt von dem Gitarrenduo mit Jakob Daum (Hannover) und Siegfried Clasen aus Uelzen.

Hintergrund: Der Frauensonntag

Den evangelischen Frauensonntag gibt es seit 1990. Der bundesweite Arbeitskreis der Evangelische Frauen* (bis 2022 Frauenwerk) stellt jedes Jahr eine Arbeitshilfe für einen Gottesdienst zum Frauensonntag zur Verfügung. In vielen Gemeinden und Kirchenkreisen wird dieser Gottesdienst von ehrenamtlichen Teams vorbereitet und durchgeführt. Offiziell wird der Frauensonntag am 1. Sonntag nach Trinitatis gefeiert. Das wäre in diesem Jahr der 2. Juni. Der Gottesdienst kann aber je nach Anlass und Absprachen auch später stattfinden.

