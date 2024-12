Evangelische Christmette am 24. Dezember aus Hamburg Stand: 18.12.2024 09:40 Uhr "Groß ist das Geheimnis des Glaubens" lautet das Motto des evangelischen Gottesdiensts am Heiligabend, der ab 22 Uhr aus der Friedenskirche in Hamburg-Altona gesendet wird. NDR Info überträgt die Christmette.

Die Hörerinnen und Hörer erwarten vertraute Choräle wie "Es ist ein Ros entsprungen", "Ich steh an deiner Krippen hier", "Hört der Engel helle Lieder" und "Stille Nacht". Es singt der Chor der Friedenskirche. Anne-Kristin Polster ist an der Oboe zu hören. Die musikalische Leitung hat Fernando Swiech, der auch die Orgel spielt.

Weihnachtsbotschaft: Geheimnisvolle Welt des Glaubens

Pastor Lennart Berndt sagt in seiner Predigt: "Die Weihnachtsbotschaft lässt sich ganz kurz und schnörkellos formulieren: Das Oben kommt nach unten, und unten bleibt nicht ohne Hoffnung. Aber auf welche Weise das geschieht, das ist nicht mit dem Verstand auszuleuchten und zu erklären. Hier bewegen wir uns in der geheimnisvollen Welt des Glaubens, die so viel mehr an Grund und Tiefe bereithält als der nüchterne Verstand."

Die Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, ihre eigenen Wünsche und Fürbitten in den Gottesdienst hineinzugeben. Unter dem Hashtag #MeineWeihnachtsfürbitte bei facebook.com/KircheimNDR ist es möglich, persönliche Anliegen zu formulieren, die in der Christmette aufgenommen werden.

NDR Info und WDR 4 übertragen den Gottesdienst am 24. Dezember ab 22 Uhr.

Redaktion: NDR

Weitere Informationen Evangelischer Gottesdienst am 22. Dezember aus Schöningen Die Tage vor Weihnachten sind oft eine hektische Zeit für viele Menschen: Dagegen will der Gottesdienst am 4. Advent eine Gegenstimme setzen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.12.2024 | 10:00 Uhr