Einen Brief an sich selbst schreiben Stand: 28.10.2024 08:15 Uhr Was habe ich für Träume, Wünsche, Ziele oder Sorgen: Das sind Fragen, die im Alltag oft untergehen. Dabei können sie dabei helfen, sich selbst zu sortieren. Ein Brief an sich selbst kann Antworten geben.

von Pastoralreferent Sebastian Fiebig

Die Jugendlichen sitzen in der kleinen Kapelle, mit einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber. Kein Smartphone, keine Ablenkung. Für einige ist das eine Herausforderung. Zehn Schuljahre liegen hinter ihnen, und was die Zukunft bringt, ist ungewiss. Die Aufgabe auf der Abschlussfahrt lautet: Schreib einen Brief an dich selbst. Du bestimmst, wann du ihn zugeschickt haben möchtest - bald oder erst in einigen Jahren. Bis dahin wird er sicher aufbewahrt, ungeöffnet natürlich.

"Fragen, die im Alltag oft untergehen"

Was schreibt man seinem zukünftigen Ich? So etwas wie: "Ich will reich werden und eine fette Luxusuhr tragen"? Nein, so leicht macht es sich keiner von den Jugendlichen. Jeder denkt intensiv nach. Welche Ziele habe ich mir gesetzt? Was möchte ich erleben und mit wem? Was sind meine Träume und was macht mir Sorgen? Was könnte ich tun, um mein Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin und bleibe? Das sind die Fragen, die im Alltag oft untergehen. Dabei helfen sie mir, mich auszurichten und innerlich zu sortieren, auf die Zukunft hin.

Beim Lesen in die eigene Vergangenheit eintauchen

Ich habe auch mal so einen Brief geschrieben. Irgendwann lag er dann im Briefkasten, nach Jahren, abgeschickt von einem Bildungshaus. Es war ein komisches Gefühl, den Umschlag in der Hand zu halten. Empfänger: ich. Absender: ich. Ach ja, damals habe ich doch diesen Brief an mich geschrieben. Beim Lesen tauche ich ein in meine eigene Vergangenheit und lese von einer erhofften Zukunft. Manches ist vielleicht zum Schmunzeln, manches trifft ins Herz. Was ist passiert mit meinen Träumen von damals? Habe ich erreicht, was ich mir erhofft habe?

Probieren Sie es doch mal aus! Schreiben Sie auf, was Sie Ihrem zukünftigen Ich sagen möchten. Und dann verstecken Sie den Brief irgendwo, wo er erst in Jahren zum Vorschein kommt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 29.10.2024 | 10:40 Uhr