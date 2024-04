Ein Umzug ist ein echter Neuanfang Stand: 10.04.2024 13:30 Uhr Ein Umzug ist immer auch ein Neuanfang. Altes wird zurückgelassen, Neues angeschafft. Aber, jeder bleibt derselbe Mensch - und egal, welche Veränderung ansteht, keiner ist allein damit.

von Melanie Giering, Volontärin im katholischen Rundfunkreferat

Ein neues Sofa wäre gut, ein Teppich, Kartons, gründlich ausmisten muss ich auch noch. Das sind nur Bruchstücke von dem, was mir momentan ständig durch den Kopf geht. Ich ziehe um. Vor viereinhalb Jahren bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Eigentlich eher eine ganz kleine Studentinnenbude, in der ich aber glücklich war.

Ohne Eltern und Geschwister in direkter Nähe, das war damals schon eine krasse Veränderung. Ein echter Neuanfang. Und jetzt eben wieder. Es wird Zeit für mehr Platz, so eine richtige "Erwachsenen-Wohnung". Mit Wohnzimmer und sogar einer Terrasse. Ich freue mich auf die Veränderung, auf neue Entfaltungsmöglichkeiten, auch räumlich.

Ich fühle mich von den Menschen in meinem Leben getragen

Und trotzdem, seit ich den Mietvertrag unterschrieben habe gibt es so eine ganz kleine Stimme in meinem Kopf, die mir ein paar leise Zweifel zuspricht. Bist du dafür wirklich bereit? Willst du deine erste eigene Wohnung, deinen Heimathafen seit über vier Jahren, wirklich hinter dir lassen? Ich denke auch an die Zeit, die ich hier verbracht habe. Habe ich die gut genug genutzt? Welche Freunde, welche Familie sind da ein und aus gegangen?

Und dann schüttle ich über mich selbst den Kopf. Schließlich werden diese Menschen mich ja auch in meinem neuen Zuhause besuchen. Und ich kann sicher sein: Egal welche Veränderung ansteht, ich bin nie ganz allein damit. Ich kann mich getragen fühlen - von den Menschen in meinem Leben, und auch von Gott, von dem ich glaube, dass er immer bei mir ist.

Weitere Informationen Ärger beim Umzug: Welche Schäden ersetzt die Spedition? Seriöse Umzugsunternehmen haben eine Transport-Versicherung. Doch auch die zahlt nicht in jedem Fall - und nicht immer den vollen Betrag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.04.2024 | 10:40 Uhr