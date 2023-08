Ein Sommerabend - Glücks-Vorrat für kommende Tage Stand: 15.08.2023 09:48 Uhr Bis 23. August dauern die Hundstage in Deutschland. Es sind die heißesten Tage eines Jahres. 2023 sieht es allerdings anders aus - es regnet viel und ist kühl. Jeder Sommertag wird deswegen genossen.

von Pastor Helmut Nagel

Ein Sommerabend. Als ich mit meinem Hund an den Strand gehe, ist es schon kühl geworden, aber der Glanz der Sonne liegt noch auf dem Wasser. Ein Tisch und zwei Bänke stehen dort, mit Blick auf das Meer. Junge Leute haben sich auf den Bänken niedergelassen, sie essen Abendbrot und plaudern miteinander.

Kleine Kinder laufen herum, sie tragen über ihren Badesachen Frotteeponchos oder Bademäntel, haben noch nasse Haare vom Baden in der Ostsee. An diesen Abend werden sie sich noch lange erinnern, denke ich mir. Vielleicht erzählen sie so davon: "Wir waren ganz lange am Strand. Wir haben gebadet. Und draußen Abendbrot gegessen."

Ohne Sonne gibt es kein Leben

In der Bibel wird erzählt, wie Gott in sechs Tagen die Welt schuf: Zuerst schuf er das Licht, denn ohne Sonne gibt es kein Leben. Dann trennte er das Wasser vom Land. Er ließ Pflanzen und Tiere entstehen. Dann schuf er den Menschen - und er sah an, was er geschaffen hatte - und er fand alles sehr gut. Dann ruhte Gott aus. Am siebten Tag, dem Sonntag, machte er frei. Manchmal sind auch wir Menschen so entspannt, als wären wir gerade erst erschaffen worden.

"Wir sind ein wunderbarer Gedanke Gottes"

Und so, als hätten wir die Ruhe Gottes am letzten Schöpfungstag verinnerlicht. Leuchtende Tage sind das. Wir gehen als Sonntagskinder miteinander um und das Leben ist voller Lachen. Unsere Kinder werden davon erzählen. Es liegt Segen drin - ein Glücksvorrat für kommende Tage. Die Sonne und das Meer werden bleiben. Ihr Licht und das Glitzern auf dem Wasser werden uns daran erinnern, dass auch wir ein wunderbarer Gedanke Gottes sind.

