Ein Akt der Nächstenliebe Stand: 20.06.2023 08:15 Uhr Nächstenliebe ist ein zentrales Gebot der christlichen Ethik: "liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Das heißt, dass sich Christen bedürftigen Menschen in Notlagen uneigennützig zuwenden sollen.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Am Wochenende stand ich richtig dumm da. Ich war auf dem Weg nach Schwerin, fuhr im Zug quer durch Deutschland. Als ich umsteigen musste, da war mein Koffer plötzlich weg. Er lag nicht mehr da, wo ich ihn in der Gepäckablage hingelegt hatte. Ich war total verdaddert, suchte panisch meinen Koffer, aber hab ihn nirgends gefunden. Ein Mann, der direkt an der Gepäckablage saß, vermutete: Ein älteres Ehepaar habe meinen Koffer wohl mit ihrem vertauscht, die seien aber schon in Dortmund ausgestiegen.

Da stand ich also da, völlig verloren auf dem Umsteigebahnhof, ohne mein Gepäck. Es regnete und mir war kalt. Ich wollte einfach nur noch nach Hause und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann stand plötzlich eine Frau neben mir, die auch in meinem Zug saß und das alles offenbar mitbekommen hatte. Sie reichte mir ihre Jacke hin. Sie sagte, das Jäckchen würde ihr eh nicht mehr so richtig passen und ich sei ja noch länger unterwegs soll es mal ruhig annehmen.

"Genau das ist, was Jesus mit Nächstenliebe meint"

Ich kannte die Frau gar nicht, aber ich war so dankbar. Sie hat gesehen, was passiert war, und nicht drüber hinweggeschaut. Sie hat gemerkt, dass ich überfordert war mit der Situation, dass ich nichts mehr hatte und fror. Sie hat mir einfach ihre Jacke überlassen. Ich war unglaublich dankbar. Und heute denke ich rückblickend daran, dass das, was die Frau tat, genau das ist, was Jesus mit Nächstenliebe meint.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 20.06.2023 | 06:20 Uhr