"Du tust mir kund den Weg zum Leben" Stand: 29.01.2025 12:30 Uhr Ein Navi im Auto hilft den Menschen den richtigen Weg zu finden. Im realen Leben kann kein Gerät den Menschen wichtige Entscheidungen abnehmen. Für Pastor Jörg Arndt hilft vor allem Gottvertrauen.

von Pastor Jörg Arndt

"In 150 Metern rechts abbiegen". So ein Navi ist eine super praktische Erfindung, vor allem dann, wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, in der ich mich nicht auskenne. Zuverlässig und rechtzeitig weist eine freundliche Stimme darauf hin, wann ich welche Spur nehmen sollte und wo ich abbiegen muss.

Ein Navi für die Ziele im Leben?

Manchmal wäre es schön, so ein Navi auch für die großen und kleinen Entscheidungen im Leben zu haben. Eine freundliche Stimme im Ohr, die mir sagt: "Mach das, das ist eine gute Idee" oder auch "davon solltest du lieber die Finger lassen." Allerdings kann ein Navi nur dann gut funktionieren, wenn es weiß, wo ich hinmöchte. Aber, was für ein Ziel würde ich eingeben, wenn ich ein Navi für mein Leben hätte? Wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Der Monatsspruch für den heute beginnenden Februar lautet: "Du tust mir kund den Weg zum Leben."

"Leben noch etwas anderes als bloßes Existieren"

Ich finde, der Spruch klingt nach einem Navi. Und auch die Frage nach dem Ziel steckt da drin, denn offensichtlich ist für König David, aus dessen Feder dieses Wort stammt, Leben noch was anderes als bloßes Existieren. Sonst gäbe es ja keinen Weg zum Leben, sondern man wäre schon am Ziel, einfach, indem man atmet und empfindet.

"Du tust mir kund den Weg zum Leben", schreibt David und der ganze Text ist Teil eines Gebetes. Für ihn ist die Sache klar: Leben bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Eine erstaunliche Aussage für einen König, der alles das hat, wonach andere sich sehnen: Reichtum, Macht, eine Familie, einen Palast. Was würdest du als Ziel in das Navi deines Lebens eingeben?

