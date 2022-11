Dingenskirchen. Was ist heute Luxus? Sendedatum: 20.11.2022 16:00 Uhr In der ersten Folge des neuen NDR Formats "Dingenskirchen" geht Pastorin Ina Jäckel der Frage nach, was Luxus bedeutet.

Was kann man sich persönlich noch leisten? Wie geht es mit einem selbst weiter in diesen Zeiten von Preissteigerungen in allen Lebensbereichen? Derzeit sorgen sich viele Menschen und fragen sich: Was ist wirklich wichtig für einen? Sind es tatsächlich ein paar schöne neue Kleidungsstücke? Oder im Winter nicht frieren zu müssen? Und geht es am Ende um mehr Zeit mit Freunden statt um mehr Konsum?

Unterwegs im Hamburger Schanzenviertel

Antworten auf diese Fragen sucht Pastorin Ina Jäckel in der ersten Folge des neuen NDR Formats "Dingenskirchen", einer Kooperation zwischen der NDR Redaktion Religion und Gesellschaft und der evangelischen und katholischen Kirche. Offen, interessiert und einfühlsam begegnet Ina Jäckel Verkäufer*innen, Passant*innen und Obdachlosen im Hamburger Schanzenviertel. Ganz persönlich erzählen sie aus ihrem Leben und berichten der Pastorin, was für sie eigentlich Luxus ist und welchen sie für fragwürdig halten. Denn mal ist schon ein simples Fahrrad Luxus, mal sind es Schuhe für 2.000 Euro.

Was ist den Menschen wichtig?

Im neuen NDR Format "Dingenskirchen" spürt Ina Jäckel den ganz alltäglichen und darin versteckten großen Fragen der Gesellschaft nach. Die 38-jährige Pastorin aus Leer in Ostfriesland besucht Menschen an den Orten, die allen vertraut sind, an denen sich das Leben abspielt und sich das Zusammenleben aller spiegelt. Das kann ein Einkaufszentrum sein oder ein Sportverein auf dem Land. Hier zeigt sich, was den Menschen wichtig ist. Wie meistern sie ihren Alltag, was besorgt sie, was erfreut und beglückt sie, gibt ihnen Halt? Welchen Wert haben Freunde und Familie, welchen Einfluss auf das Leben haben die materiellen Dinge?

