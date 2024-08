Die heilsame Kraft der Natur Stand: 27.08.2024 10:30 Uhr Dass die Natur eine heilsame Wirkung auf unseren Körper und unsere Psyche hat, ist wissenschaftlich lange erwiesen. Aus christlicher Sicht ist die Natur aber noch viel mehr. Sie ist Gottes Schöpfung.

von Nora Steen

Sommer. Die Natur grünt und blüht. Unter freiem Himmel weitet sich das Herz, die Gedanken können sich freien Lauf lassen und die Seele darf in den Wolken baumeln. In einem Psalm heißt es: "Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter."

Jetzt im August sind viele Menschen draußen unterwegs. Sie verlassen ihre Häuser und Wohnungen, gehen zu Fuß, fahren Fahrrad oder gehen in Ost- oder Nordsee schwimmen. Sie lassen sich ein. Auf den Wind, das Meer, den Duft der Bäume, den Gesang der Vögel.

Natur ist Gottes Schöpfung

Dass die Natur eine heilsame Wirkung auf unseren Körper und unsere Psyche hat, ist wissenschaftlich lange erwiesen. Aus christlicher Sicht ist die Natur aber noch viel mehr. Sie ist Gottes Schöpfung. Das heißt – sie ist lebendig und genauso Geschöpf wie wir Menschen. Dieser Gedanke mag für westeuropäische Ohren seltsam klingen. Die Natur nicht als Sache, sondern als unser lebendiges Gegenüber? Aber genauso wurde das von den Menschen in biblischen Zeiten empfunden. Genauso empfinden es auch heute viele Völker zum Beispiel in Südamerika oder in Asien. In einigen Ländern ist die Natur sogar mittlerweile ein eigenes Rechtssubjekt – sie kann für ihre Rechte klagen.

Ich wünsche mir, dass auch wir in Deutschland die Natur als unser lebendiges Gegenüber, als Geschöpf Gottes, wiederentdecken. Ein Geschöpf mit unverwechselbarer Würde. Vielleicht mögen Sie das beim nächsten Spaziergang mal ausprobieren und ganz bewusst in Beziehung treten - zu einem Baum am Wegesrand, einem Tier oder dem Wasser. Der Soziologe Hartmut Rosa nennt das: eine Resonanzerfahrung machen. Solche Erfahrungen können belebend sein. Denn sie zeigen uns: Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Gott hat uns alle gut und unverwechselbar schön geschaffen. Einzigartig und nie allein.

