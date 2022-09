Die Welt nimmt Abschied von der "Königin von Gottes Gnaden" Stand: 14.09.2022 11:30 Uhr "God save the King": Noch hört sich dieser Satz für mich irritierend, ja, beinahe falsch an. Geht es Ihnen auch so? Die Welt nimmt Abschied von Queen Elizabeth II. - eine bewegende Trauerfeier in der Westminster Abbey steht bevor.

von Pastor Patrick Klein

Als ich geboren wurde, war Elizabeth 48 Jahre alt und bereits seit 22 Jahren auf dem Thron. Wie die meisten Menschen auf der Welt kannte ich nur sie als Königin von Großbritannien. Neun von zehn Menschen auf dieser Welt - so eine Statistik - wurden geboren als Elizabeth II. Königin war. Kaum vorstellbar war für mich, dass es einen Tag geben könnte, an dem sie nicht mehr da ist, wohlwissend, dass dieser Tag kommen wird.

Glaube gab der Queen Halt und Kraft

Als ich von ihrem Tod erfuhr, war ich zuerst sprachlos, dann traurig. Ich kannte sie natürlich nicht persönlich, aber ich mag die Schotten, Iren und Engländer. Und ich mochte die Queen; ihre Ernsthaftigkeit und ihren Humor - je nachdem, was gerade dran war. Ich bewundere sie für ihre Gradlinigkeit und ihren nahezu unerschütterlichen Glauben. Dieser gab ihr Kraft und Halt gerade auch in all den schweren Situationen ihres langen Lebens - des öffentlichen wie des privaten.

"Königin von Gottes Gnaden" als Lebensauftrag

Ganz ehrlich: Darum beneide ich sie auch. Gerne wäre ich manchmal wie sie, unaufgeregt, würdevoll und eben stark im Glauben. "Königin von Gottes Gnaden", das war keine Floskel, das war ihr Lebensauftrag, den sie angenommen und glaubwürdig erfüllt hat. Diesen Auftrag lese ich auch bei Paulus. Der Apostel schreibt an die Korinther: "arum, meine lieben Schwestern und Brüder, werdet fest und unerschütterlich im Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr Euren Einsatz belohnen wird."

Möge Gott sie jetzt sehen lassen, was sie geglaubt hat und wofür sie eingestanden ist. Der doppelte Regenbogen über dem Buckingham Palace direkt nach Bekanntgabe ihres Todes mag ein erstes Zeichen gewesen sein. Gottes Zeichen der unverbrüchlichen Treue und Liebe. God save the Queen. Long live the King.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.09.2022 | 09:40 Uhr