"Die Maus erinnert mich an kindliches Denken" Stand: 09.04.2024 11:00 Uhr Wie kommen Löcher in den Käse? Wer malt die Streifen in die Zahnpasta: Seit über 50 Jahren erklärt die "Sendung mit der Maus" immer sonntagsmorgens Groß und Klein die Welt.

von Pastor Julius Jordan

Ich bin neidisch. Neidisch auf ein Tier, das schon 53 Jahre alt ist. Eine Maus, die jeden Sonntag ihren großen Auftritt hat. Sie ist knallorange und hat zwei Freunde an ihrer Seite - einen blauen Elefanten und eine gelbe Ente. Die Sendung mit der Maus, sie hat wohl nicht nur meine Kindheit geprägt.

Sie sägt eine Sichel in die Sonne - und macht sie zu Mond

Und ja, ich bin neidisch auf sie und ihre Talente. Obwohl sie gestandene 53 Jahre alt ist, hat sie ihr pragmatisches Handeln nicht verlernt und macht sich ihre Welt, so wie sie es braucht. In ihrer Bauchtasche hat sie alles, was man braucht: Stifte, Sprungfedern, Werkzeuge und vieles mehr. So sägt sie in die Sonne eine Sichel und macht sie damit zum Mond und kann länger schlafen. Wenn ihr Plan nicht klappt oder sie kurz hinfällt, dann steht sie auf und versucht es nochmal oder anders.

Die "Maus" denkt pragmatisch und überwindet Hindernisse

Das Denken der Maus erinnert mich an kindliches Denken, das uns Erwachsenen irgendwann abhandenkommt. Die Frage: Warum machen wir das nicht einfach so? Nein, wir denken komplizierter. Die Maus dagegen macht es einfach. Denkt pragmatisch, probiert sich einfach aus und überwindet beinahe alle Hindernisse.

Kinder hinterfragen Gott und glauben einfach

So ähnlich gehen Kinder auch mit dem Glauben um. Sie glauben und stellen Fragen, sie hinterfragen Gott - doch sie glauben kinderleicht. Sie haben die Fähigkeit, einfach zu glauben, auch an die wundersamen Geschichten, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Sie legen den Glauben für sich pragmatisch aus, so dass der Glaube ihnen Hoffnung gibt und in ihr Leben passt.

Auch Jesus fordert uns auf, zu glauben wie ein Kind und seine Botschaft anzunehmen. So ein kindlicher Glaube hat nichts Naives in sich, sondern zeugt von Freiheit und Hoffnung. Ja, ich bin neidisch auf die Maus und auf viele Kinder. Manchmal würde ich gerne wieder glauben können wie ein Kind und so pragmatisch handeln wie die Maus.

