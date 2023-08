Die Kraft des Windes und des Glaubens Stand: 22.08.2023 09:50 Uhr Sommertage sind herrlich! Zu gerne verbringt Britta Jensen sie am Meer. Und das liegt glücklicherweise gleich um die Ecke. Also ab zum Strand, Schuhe aus und Barfuß-Tage genießen!

von Kirchenredakteurin Britta Jensen

Mein Alltag zieht hinaus aufs Meer und all meine Sinne öffnen sich für dieses wunderbare Stückchen Erde, das für mich Heimat ist. Das Rauschen der Wellen im Ohr, der Wind in den Haaren, das Kribbeln auf der Haut ... und meine Augen huschen auf dem Wasser hin und her, bis sie sich an einem der vielen Segelboote festhalten.

Es wirkt anmutig, wie sich die weißen Segel im Wind wölben, das Boot auf und ab schwingt - im Rhythmus der Wellen. Ich bewundere die Fertigkeit, sich nicht den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen. Jeden Windhauch zu nutzen und genauso den starken Winden zu trotzen, mit dem Ruder fest in der Hand. Ein Segler weiß, dass so manches Ziel nicht auf direktem Wege angesteuert werden kann, wenn einem der Wind entgegenbläst.

Mein Lebensschiff hat manch Sturm und Flaute erlebt

Und so beobachte ich die Boote auf ihrem Zickzack-Kurs, wie sie sich mühsam und trotzdem kraftvoll ihrem Ziel nähern. Wenn der Wind abflaut und sich das Segel nach der kleinsten Brise sehnt, dann ist Geduld angesagt. Aber Warten kann anstrengend sein. Der eine nutzt die Zeit, bleibt geduldig, setzt den Anker oder lässt sich treiben. Der andere nimmt dagegen lieber den kleinen Motor zur Hilfe, wenn die Flaute allzu lange dauert.

Wie sehr gleichen doch die Segelboote auf dem Wasser meinem eigenen Lebensschiff, das auch schon so manchen Sturm und so manche Flaute erlebt hat. So wie der Segler abhängig ist von der Kraft des Windes, so ist die treibende Kraft in meinem Leben der Glaube, der Geist Gottes. "Der Geist weht, wo er will", heißt es in der Bibel. Aber es hängt doch von mir ab, wie ich diese Kraft für meinen Lebensweg nutze.

