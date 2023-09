Die Erwachsenen leben auf Kosten der Kinder Stand: 28.09.2023 14:00 Uhr Mit dem Erntedankfest im Herbst zeigen Christinnen und Christen ihre Dankbarkeit gegenüber den Gaben der Natur. Früher war eine gute Ernte wichtig, ums das nächste Jahr zu überstehen.

von Pastor Marcus Friedrich

Am Sonntag feiern wir Erntedank. Und nach dem Gottesdienst geben wir hier in Flensburg die gestifteten Erntegaben, Geschenke vom Wochenmarkt, an die Flensburger Tafel weiter. Da helfen sie Menschen, über die Runden zu kommen. Unter ihnen sind auch viele Familien mit Kindern.

Kinder haben Angst vor Armut

Im neusten Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung berichtet jede dritte Lehrkraft davon, dass Kinder mit der Angst aufwachsen, arm zu sein. Die Erfahrung, dass ein Kühlschrank nicht gut gefüllt, sondern auch mal absolut leer sein kann, gehören für viele Kinder leider auch dazu.

"Sinn für den Generationenvertrag ist abhandengekommen"

In der Bibel wird beim Propheten Hesekiel ein altes hebräisches Sprichwort zitiert: "Die Väter essen saure Trauben, und den Kindern werden die Zähne davon stumpf." Ich finde das immer noch passend. Mir scheint manchmal, uns ist der Sinn für den Generationenvertrag abhandengekommen. Unsere Generation der Über-Fünfzigjährigen hat zu lange die Ernte abgegriffen, manche habgierig, bevor die Traube ausgereift war. Das war und ist Raubbau.

Marode Schulen und chronischer Personalmangel

Und wir haben zu wenig in die nächste Generation, in die Bildung, gesteckt. Dabei weiß jeder, dass auf unseren Nachkommen großes lastet. Darum eben müssten sie ja bestmöglich befähigt werden. Stattdessen vielerorts marode Schulen und chronischer Personalmangel und immer nur zögerliche Investitionen. Die Folge: stumpfe Zähne in der nächsten Generation.

Die Kindergrundsicherung ist ein kleiner Lichtblick

Immerhin ist das Kindergrundsicherung für Kinder ein kleiner Lichtblick. Viel wichtiger ist es jedoch, dass wir unseren Kindern alle Kraft zuteilwerden lassen für gute Bildung und Ausbildung, damit ihre Zähne nicht stumpf werden, sondern Biss haben für die Zukunft.

