"Die Drei Fragezeichen" und "TKKG": Beliebt bei Jung und Alt Stand: 27.11.2024 13:45 Uhr "Die Drei Fragezeichen", "Bibi und Tina", "TKKG": Hörspiele sind nach wie vor sehr beliebt und das nicht nur bei Kindern. Im Jahr 1924 wurde das erste Hörspiel in Deutschland ausgestrahlt - der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

von Pastoralreferent Daniel Deman

Die ersten Hörerinnen und Hörer mussten damals wohl erst noch lernen, richtig hinzuhören und zu erkennen: Das, was ich gerade höre, ist kein Tatsachenbericht, sondern eine ausgedachte Geschichte. Manchmal ging das auch schief und das Hörspiel wurde für eine Nachrichten-Reportage gehalten.

Orson Welles "Krieg der Welten" löst Panik aus

Das berühmteste Beispiel ist wohl das Hörspiel "Krieg der Welten" von Orson Welles aus dem Jahr 1938. Hier dachten die Menschen wirklich, dass die Erde von Außerirdischen angegriffen wird. Hören will also gelernt sein und das nicht nur bei Hörspielen: Die Zwischentöne in einem Gespräch richtig zu deuten, meinem Gegenüber wirklich zuzuhören und nicht bereits zwei Gedankengänge weiter zu sein, vor einer wichtigen Entscheidung auch auf mein Bauchgefühl zu hören - all das kann und muss man im Laufe eines Lebens erlernen.

AUDIO: Orson Welles: Nicht nur "Citizen Kane" (15 Min) Orson Welles: Nicht nur "Citizen Kane" (15 Min)

König Salomo wünschte sich ein hörendes Herz

In der Bibel konnte sich König Salomo von Gott wünschen, was er wollte. Er wählte keine großen Reichtümer, den Tod seiner Feinde oder ein langes Leben, sondern: ein hörendes Herz. Das Herz ist in der Bibel immer der Wesenskern eines Menschen, der Ort, der sich hinter allen Äußerlichkeiten verbirgt, auch hinter Gedanken, die uns verwirren. Ein hörendes Herz - das wünsche ich auch uns allen in dieser Zeit, in der es mehr denn je wichtig ist, dass wir einander zuhören. Weil es wichtig ist, die erfundenen von den wahren Geschichten zu unterscheiden.

