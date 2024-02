Der Sündenbock - Ein Tier als Symbol für menschliche Fehler Stand: 21.02.2024 08:30 Uhr "Jemanden in die Wüste schicken": Dieses Sprichwort geht nämlich auf ein uraltes Ritual aus dem alten Testament der Bibel zurück. Einmal im Jahr wurden einem Bock alle Sünden der Menschen aufgeladen.

von Theologin Jacqueline Rath

"Das regt mich so auf, manchmal möchte ich ihn echt in die Wüste schicken", platzt es aus meiner Freundin heraus. Um die Lage zu entschärfen, antworte ich schmunzelnd: "Und was soll er da?" Und tatsächlich huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. "Ach das sagt man doch so, Du weißt schon." Ja, ich weiß schon.

In die Wüste schicken - Sprichwort aus dem Alten Testament

Auch ich habe den einen oder anderen Menschen in meinem Leben, den ich manchmal ganz weit wegjagen möchte. Aber gleich in die Wüste? Zu Ende gedacht bedeutet das den Tod. Und genau darum ging es ursprünglich auch. Das Sprichwort geht nämlich auf ein uraltes Ritual aus dem alten Testament der Bibel zurück. Einmal im Jahr wurden einem Bock alle Sünden der Menschen aufgeladen. Es wurde also bekannt, was man alles falsch gemacht hatte. Dann wurde das Tier in die Wüste gejagt. Dort würde es über kurz oder lang sterben und mit ihm - symbolisch - die Sünden.

Der Sündenbock muss für die Schuld der Menschen herhalten

Dieses Ritual hat übrigens gleich eine zweite Redewendung gebracht: den Sündenbock. So nennen wir noch heute jemanden, der für die Schuld eines anderen herhalten muss - so wie das Tier damals. Auch wenn die Sprichworte heute anders gebraucht werden, ursprünglich geht es darum, sich seiner eigenen Fehler bewusst zu werden und die vor Gott zu bringen. Das ist im Christentum und auch in anderen Religionen bis heute wichtig.

Aber auch wer nicht religiös ist, merkt manchmal, dass er oder jemand anderes etwas falsch gemacht hat. Das ist ganz normal. Manchmal hilft dann eine Aussprache, manchmal auch ein wenig Abstand. Wir müssen uns nicht gleich aus dem Augen verlieren. Denn mal ehrlich, wer will schon in der Wüste landen?

