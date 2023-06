Der Siebenschläfer, die Bauernregel - und sieben Heilige Stand: 20.06.2023 16:30 Uhr Der Siebenschläfertag am 27. Juni verdankt seinen Namen einer Geschichte: Sieben Brüder wurden wegen ihres Glaubens eingemauert - und schliefen bis zur Befreiung 200 Jahre durch. Hat der Siebenschläfer wohl daher seinen Namen?

von Pastor Oliver Vorwald

"Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf (Ps 127,5)." So erzählen es die Psalmen. Und irgendwie scheint das auch für die sieben Schläfer zu gelten. Eine Heiligen-Legende über sieben junge Männer, die in eine Art Superschlaf à la Dornröschen fallen. Ihr Gedenktag ist der 27. Juni. Laut Volksglauben entscheidet sich zu diesem Datum die Wetterlage für die kommenden Wochen. So sagen es verschiedene Bauernregeln:

Regnet's am Siebenschläfertag, es sieben Wochen regnen mag." … "Siebenschläfer Regen - sieben Wochen Regen."… "Werden die sieben Schläfer nass, regnet's noch lange Fass um Fass. Bauernregel zum Siebenschläfertag

Die Legende von den sieben "schlafenden" Brüdern

Die Legende von den sieben Schläfern spielt im 3. Jahrhundert nahe der antiken Stadt Ephesos, die hat an der Westküste der heutigen Türkei gelegen. Die sieben jungen Männer, in einer Version sind es sogar sieben Brüder, haben sich taufen lassen. Damals gefährlich. Denn die römischen Autoritäten halten den Glauben an Jesus von Nazareth, seine Auferstehung von den Toten, für weltfremd und gefährlich. Als die Brüder ihrem Glauben abschwören sollen, verstecken sie sich in einer Höhle. Sie werden entdeckt und lebendig eingemauert. Doch Gott lässt die Geschwister in einen tiefen Schlaf fallen. 200 Jahre später wird die Höhle zufällig geöffnet, die verschnarchten Brüder erwachen und sind mit einem Mal der eindrückliche Beweis für das Osterwunder.

Was ist dran an der Bauernregel zum Siebenschläfertag?

Die alten Bauernregeln zum Siebenschläfertag liegen gar nicht so schlecht, sagen Meteorologen. Die Wetterlage ist nämlich Ende Juni relativ stabil und kann sich in den kommenden Wochen tatsächlich so fortsetzen. Die Geschichte von den sieben Schläfern findet sich übrigens auch im Koran: "Und [die Menschen sagten]: 'Sie verweilten in der Höhle für 300 Jahre', und einige fügten 9 Jahre hinzu. Sag: 'Gott weiß am besten wie lange sie dort verweilten.'"(Sure 18:25–26).

Auch die Siebenschläfer verschläft viele Monate

Und das kleine, graue, zum Verlieben süße Nagetier mit dem Namen Siebenschläfer hat vermutlich seinen Namen von dieser Geschichte. Seine Winterruhe dauert in etwa so sieben Monate, manchmal sogar länger. Ein gesunder, fester Schlaf kann also durchaus von Gottvertrauen zeugen. Die Legende von Sieben Schläfern erzählt, dass Gott auch dann am Werk ist, wenn man nichts von ihm sieht und hört. Im Verborgenen.

