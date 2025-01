Der Mond als Vorbild für die Trendfarbe "Mondscheingrau" Stand: 14.01.2025 12:00 Uhr Neben Mocha Mousse gehört Mondscheingrau zu den neuen Trendfarben in 2025. Der helle Grauton schimmert und kommt etwas geheimnisvoll daher - wie der Mond, dem Namensgeber der Trendfarbe.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Trendfarben werden nicht zufällig ausgewählt, sondern spiegeln den Zeitgeist wider, also wonach den Menschen gerade so ist. Da war ich natürlich gespannt, ob wir Menschen derzeit alle etwas gräulich wirken, aber tatsächlich heißt es, Mondscheingrau zeige unseren Wunsch, uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden.

Der Mond spiegelt das Licht der Sonne

Und das überrascht mich, denn wenn ich an die Natur denke, dann sehe ich alle möglichen Farben, aber kein Grau. Grau kenne ich, jetzt im Winter, vom Dreck an der Mittelleitplanke auf der Autobahn - und, doch, tatsächlich vom Mond. Der Mond fasziniert viele, denn der Mond leuchtet, auch wenn es um uns herum dunkel ist. Und das tut er nicht mit eigenem Licht, sondern er spiegelt das Licht der Sonne.

"Ihr seid das Licht der Welt"

Und genau das, finde ich, macht ihn so besonders: Er zeigt, dass Licht auch dort scheinen kann, wo es eigentlich keins gibt. Und das wiederum erinnert mich an Jesus. Der sagte nämlich zu uns Menschen: "Ihr seid das Licht der Welt." Er meint damit: Auch wir können die Welt hell machen. Und sollten wir uns selbst etwas gräulich vorkommen, dann eben so, wie der Mond es macht, in der Nacht: indem wir das Licht spiegeln, mit dem Gott uns erfüllt.

Trendfarbe "Mondscheingrau" - Geheimnisvoll wie der Mond

Vielleicht ist Mondscheingrau also doch gar keine so schlechte Trendfarbe, kein schlechter Zeitgeist - in dieser christlichen Hinsicht. Und ich persönlich bin auch froh, dass wir nicht so todeslost erscheinen, denn sonst wäre es wohl Aschgrau geworden.

