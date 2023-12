Der Heilige Nikolaus - Ein Wohltäter der leisen Töne Stand: 05.12.2023 11:00 Uhr Nikolaustag ist jedes Jahr am 6. Dezember. Der kirchliche Gedenkttag erinnert an den Heiligen Nikolaus von Myra. Der Bischof lebte im 3. Jahrhundert in der heutigen Türkei - und galt als großzügig gegenüber Kindern und Bedürftigen.

von Pastor Michael Ellendorf

Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. aus dem Lied: "Lasst uns froh und munter sein"

Das Lied zum heutigen Nikolaustag: fröhlich zu singen und sehr nahe an der alten Nikolausgeschichte. Die erzählt nämlich, dass Nikolaus ein Wohltäter im Geheimen war. Wenn alles schlief, hat er sich auf den Weg gemacht und bedürftigen Menschen Gutes zukommen lassen. Er wollte nicht gesehen werden. Wer ihm danken wollte, musste ihm regelrecht auflauern. Nikolaus war es höchst unangenehm, bei guter Tat ertappt zu werden.

Wohltäter heute - "Tue Gutes und rede darüber"

Sehr ungewöhnlich. Heute geht's eher anders zu: Tue Gutes und rede darüber. Halte dein Gesicht in jede Kamera. Lass dich feiern dafür, dass du so ein großzügiger Wohltäter bist. Für Firmen und Konzerne gehört das zur Marketing-Strategie: Seht her, was wir Gutes tun.

Nikolaus folgt dagegen dem, was Jesus vorgegeben hat: Mach kein Aufhebens davon, wenn du Gutes tust. Stell dich nicht auf den Markt und lass dich bewundern. Gott sieht, was du tust. Das ist wichtig.

Wohltäter wie der Heilige Nikolaus sind nicht ausgestorben

Solche Wohltäter wie Nikolaus sind übrigens nicht ausgestorben. Nur weil sie nicht gesehen werden wollen, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt sie überall. Manchmal, per Zufall, begegne ich ihnen. Wie sie im Treppenhaus die Taschentücher und Papierschnipsel aufsammeln, die anderen aus der Tasche gefallen sind. Kleinigkeit, ja. A ber klasse. In aller Herrgottsfrühe habe ich Menschen gesehen, die allein oder in kleinen Gruppen ihre Straße oder ihren Park saubermachen. Einfach so. Kein Fernsehteam im Schlepptau. Nur nicht ansprechen. Bloß kein Aufsehen.

Tolle Leute, diese Nikolaus-Bande. Menschen, denen man nicht genug danken kann. Aber bitte: still und heimlich.

