Wenn ich irgendwann sterbe, spielt mein Kontostand für mich keine Rolle mehr. Alles, was ich nicht mit anderen geteilt habe, ist dann verloren. Taylor Swift zeigt: Geld verdienen und verantwortungsvoll damit umgehen - das geht.

von Heiko von Kiedrowski

"Das letzte Hemd hat keine Taschen" meistens ist das nur ein blöder Spruch. Ab und zu sage ich ihn trotzdem, mal laut, mal zu mir selbst. Wenn zum Beispiel am Monatsende das Geld für einen Kinobesuch eigentlich nicht mehr da ist, aber der Film nur noch ein paar Tage gezeigt wird. Oder wenn es in der Kneipe gerade so gemütlich ist und ich mich entscheiden muss: Nach Hause gehen oder noch ein Bier bestellen.

Trotzdem ist da was Wahres dran an dem letzten Hemd. Wenn ich irgendwann sterbe, spielt mein Kontostand für mich keine Rolle mehr. Alles, was ich nicht mit anderen geteilt habe an Geld oder Wohlstand oder auch Liebe und Zeit, ist dann verloren.

Taylor Swift: Ihr Umgang mit ihrem Vermögen macht Geschichte

Die US-amerikanische Musikerin Taylor Swift dürfte zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern gehören, die es je gegeben hat. Die Liste ihrer Rekorde im Musikgeschäft ist lang, und ihr Vermögen wird auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Aber was sie neben ihrer Musik auch noch besonders macht: Auch ihr Umgang mit ihrem Vermögen macht Geschichte. Bei ihren Tourneen werden ortsansässige Unternehmen bei den Konzerten engagiert, sie zahlt ihrem Team faire Löhne und in jeder Stadt, in der sie auftritt, spendet sie Geld an eine wohltätige Organisation vor Ort.

So hat sie in Liverpool vor Kurzem bei einer Einrichtung, die elf Tafeln für Bedürftige unterhält, die Lebensmittelrechnung für ein ganzes Jahr bezahlt. Taylor Swift zeigt: Geld verdienen und verantwortungsvoll damit umgehen – das muss kein Widerspruch sein.

"Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt - das ist dein Gott", hat Martin Luther gesagt: Wir entscheiden selbst, wie wir mit der Natur umgehen oder wie das Klima für die Generationen nach uns aussieht. Und wir entscheiden, worum sich unsere Welt drehen soll. Um Aktienkurse und Depotvermögen oder um die Menschen, mit denen wir uns diese Welt und unser Leben teilen.

