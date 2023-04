Das Kreuz als ein Zeichen der Erlösung Stand: 05.04.2023 10:30 Uhr Das Kreuz, es ist das Symbol für den Karfreitag, erinnert es doch an den Tod Jesu. Es ist ein Schandpfahl, mit dem die frühen Christen nicht viel zu tun haben wollten.

von Andreas Brauns

Ihr erstes Erkennungszeichen war der Fisch. Griechisch "Ichtys", diese Buchstabenfolge steht für "Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser". Man geht heute davon aus, dass viele frühe Darstellungen des christlichen Kreuzes verloren gegangen sind.

Das Kreuz war früher ein Schandmahl

Doch in Palmyra (im heutigen Syrien) haben Forscher ein Kreuzbild aus dem frühen 2. Jahrhundert gefunden. Auch auf Amuletten ist das Symbol zu sehen. Und in Rom wurde ein Spottkruzifix entdeckt. Diese in einen Stein geritzte Darstellung aus dem frühen dritten Jahrhundert zeigt einen Gekreuzigten mit einem Eselskopf. Weil römische Soldaten bis in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts Menschen gekreuzigt haben, blieb das Kreuz ein Schandpfahl.

Kreuz als ein Zeichen der Rettung

Als das Christentum Ende des vierten Jahrhunderts dann Staatsreligion wurde, war es möglich, den Kreuzestod Jesu öffentlich zu bekennen. Und so wandelte sich das Hinrichtungswerkzeug langsam zum Symbol, das zudem theologisch aufgeladen wurde: Der Tod Jesu galt als Sühnetod. Und so wurde das Kreuz zu einem Zeichen der Rettung des sündigen Menschen.

Ersten Kreuzigungsbilder entstehen im 6. Jahrhundert

Die große Kirchenversammlung in Ephesos hat es im Jahr 431 vermutlich offiziell als Symbol eingeführt. Es war zunächst das Kreuz, ohne den Gekreuzigten. Erst im 6. Jahrhundert entstehen die ersten Kreuzigungsbilder. Sie zeigen Jesus als Lebenden am Kreuz, das jetzt als Siegeszeichen gesehen wird.

Weitere Informationen Die Osterfeiertage und ihre Bedeutung Was bedeutet Gründonnerstag? Was geschah an Karfreitag? Erklärungen zu den Oster-Feiertagen und ihre religiösen Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.04.2023 | 09:15 Uhr