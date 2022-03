Weiße Taube ist Symbol gegen Krieg und Gewalt Stand: 10.03.2022 10:00 Uhr Die Taube mit dem Ölzweig: Wie ist sie zum Friedenssymbol geworden. Und was hat das mit der Bibel oder Jesus zu tun?

von Pastor Oliver Vorwald

Pablo Picasso, der Künstler malt sie wieder und wieder. Zunächst fotografisch genau, später deutet er Flügel und Federn nur noch an. Aus fünf, sechs Strichen entsteht mit Pastellkreide die Taube mit Ölzweig. Und genau dieses Bild steigt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu dem Friedenssymbol auf. Weltweit ziehen Menschen mit der stilisierten Taube durch die Straßen, demonstrieren gegen Krieg und Gewalt.

In der Bibel lässt Noah eine Taube frei

Ihre ersten Flügelschläge macht die Friedenstaube allerdings nicht in einem Atelier, sondern in der Bibel. Das geschieht in einer dramatischen Geschichte. Da brechen alle "Brunnen der großen Tiefe" auf und "die Fenster des Himmels" öffnen sich. Dann tobt die Sintflut über die Kontinente. Allein Noah und seine Familie überleben in der Arche, dazu eine große Schar von Tieren. Viele Monate vergehen bis die Wasser sich wieder zurückziehen. Eines Tages öffnet Noah dann eine Luke, lässt eine Taube frei. Kurze Zeit darauf kehrt sie mit einem Ölzweig im Schnabel zurück. Mensch und Tier wissen nun: Die Erde grünt wieder, die Schrecken der Sintflut sind vorüber.

Taube symbolisiert auch den Heiligen Geist

So wird die Taube zur Friedensbotin. In den Jesusgeschichten spielt sie eine andere Rolle, hat aber eine ähnliche Aufgabe. Dort symbolisiert sie den Heiligen Geist. Der schwebt in Gestalt einer Taube herab, als Jesus im Jordan getauft wird. So berichten es die Evangelien. Sie wollen zeigen: Hier kommt der verheißene Messias, der Friedefürst …

Ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt Wunder-Rat, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids - von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 9,5-6 i.A.

Die stilisierte Taube mit Ölzweig von Pablo Picasso. Sie ist für viele das Symbol gegen Krieg und Gewalt. In ihr sich zeigt sich Gottes Wille für diese Welt, Frieden für Mensch und Tier.

