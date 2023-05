"Blut und Glitzer, wir sind Heilige und Sünder..." Stand: 12.05.2023 15:10 Uhr 2022 gewann zwar die Ukraine den Eurovision Song Contest, doch wegen des russischen Angriffskriegs springt Großbritannien dies Jahr als Gastgeberland ein. Am Samstag findet der ESC in Liverpool statt.

von Radiopastor Marco Voigt

Als kleiner Junge habe ich 1982 mitverfolgt, wie Nicole mit "Ein bisschen Frieden" den Wettbewerb gewann. Und spätestens seit Guildo Horn, Stefan Raab und Lena bin ich Fan des Eurovision Song Contest. Alles ein bisschen verrückt und überdreht, aber vor allem ein großes fröhliches Fest für ein friedliches Miteinander in Europa.

Dieses Jahr geht die Hamburger Dark-Rock-Band "Lord of the Lost" für Deutschland ins Rennen. Ihre Show ist bunt und grell. Ihre Kostüme und ihr Make-up sind Rot wie Blut mit goldenem Glitzer. Und so heißt auch ihr Song: "Blood and Glitter". Harte Gitarrenriffs wechseln sich mit sanften Pianoklängen ab. Der Sänger Chris Harms singt davon, dass beides zum Leben gehört: Das Blut und der Glitzer, die Träume mit dem Kopf in den Wolken und das ganz reale Leben mit den Füßen auf dem Boden. "Das Leben ist kurz, also gib ihm eine Bedeutung!", heißt es in dem Song.

Wunsch nach Frieden - auch in der Musik

Eine Zeile finde ich besonders bemerkenswert: "Blood and glitter, saint and sinner, we do fall before we rise." - "Blut und Glitzer, wir sind Heilige und Sünder, wir fallen, doch wir stehen auch wieder auf." Ich mag diese Zeile, weil ich in ihr Luther sagen höre: Wir sind immer Gerechte und Sünder zugleich.

Mehr noch finde ich das ganze Lied von Lord of the Lost aber gerade in unseren Zeiten beachtlich. Denn der ESC hätte in diesem Jahr eigentlich in Kiew stattfinden sollen. Schließlich hat im vergangenen Jahr die Ukraine gewonnen. Der Wunsch nach Frieden, den Nicole 1982 in ihr Lied fasste - er ist heute so stark wie schon lange nicht mehr. Und ich höre ihn auch in "Blood and Glitter": "Das Leben ist kurz. Gib ihm eine Bedeutung! Wir sind Heilige und Sünder, wir fallen, doch wir stehen auch wieder auf."

Ich wünsche Lord of the Lost viel Erfolg beim ESC und allen Menschen Frieden!

