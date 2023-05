Eine Eselin als Lebensretterin Stand: 30.05.2023 12:00 Uhr Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die Menschen nicht wahrnehmen können. Oft haben Tiere mehr Gespür für brenzlige Situationen und Stimmungen. So wie in der Bibelgeschichte von Bileam und seiner Eselin.

von Theologin Jacqueline Rath

Sie schaut mich an. Nein, irgendwie durch mich durch. Und dann bewegt sich ihr Kopf langsam von mir fort, als würde sie etwas mit ihrem Blick verfolgen, was ich nicht sehe. Die Katze von nebenan ist mir manchmal ein wenig unheimlich. Was nehmen Tiere wahr, was ich nicht wahrnehme?

Bileam schlägt wütend auf seinen Esel ein

Was passiert, wenn man sie unterschätzt, darüber findest sich eine Geschichte in der Bibel, im Alten Testament. Das Volk Israel war gerade aus der Sklaverei Ägyptens befreit worden und zog in das Land Moab. Balak, der König von Moab war mit den vielen Israeliten die auf einmal in sein Land kamen überfordert. Deshalb sucht er Hilfe bei Bileam, einem weisen Seher.

Bileam galt als ein gottesfürchtiger Mann. Und nur weil Gott ihm erlaubt zu Balak zu gehen, sattelt er seine Eselin und macht sich auf den Weg. Aber das Tier ist störrisch. Es läuft quer durch ein Feld, quetscht Bileams Bein an einer Felswand ein. Und jedes Mal fängt sich die Eselin wütende Schläge von Bileam ein.

Eselin rettet Bileam das Leben

Und dann beginnt das Tier zu sprechen: "Was habe ich Dir getan, dass Du mich […] schlägst? War es etwa je meine Angewohnheit mich so zu benehmen?" (Num 22,28.30) Da erst sieht Bileam einen Engel, mit erhobenem Schwert in der Hand. Wäre die Eselin nicht gewesen, wäre Bileam längst gestorben.

Die Geschichte lässt einiges offen. Warum zum Beispiel ist Gott auf einmal so wütend auf Bileam, dass er ihm einen Engel in den Weg stellt? Und warum ist Bileam, der doch sonst alles, was von Gott kommt, wahrnimmt, auf einmal so verstockt? Was Sache ist, erkennt hier nur die Eselin. Das Tier hat ein Gespür für das, was da vor sich geht.

Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir begreifen können. Vielleicht können wir sogar von unseren Tieren am Ende auch noch was lernen. Ganz so wie Bileam.

