Bernd Lohse gibt Pilgerstab an seinen Nachfolger weiter Stand: 31.01.2024 12:25 Uhr Auch wenn er jetzt in den Ruhestand geht, will der Hamburger Pilgerpastor Bernd Lohse weiterhin mit Gott unterwegs sein. Ob im Ehrenamt oder auf Pilgerwegen.

von Pilgerpastor Bernd Lohse

Heute ist mein letzter Arbeitstag; ich gehe in den Ruhestand. Nach 46 Jahren mit viel und guter Arbeit. Ich war Redakteur bei der Bergedorfer Zeitung, Student, Liegewagenbetreuer und dann war ich Radioredakteur, und habe den Evangelischen Rundfunkdienst geleitet. Und danach bin ich Pastor geworden. Erst in Poppenbüttel, dann als Jugendpastor.

Und die letzten 15 Jahre war ich Pilgerpastor an St. Jacobi. Was ich alles erleben durfte, wem ich alles begegnet bin und welche Krisen ich mit Gottes Hilfe gut überstehen konnte. Ich kann nur staunen und bin sehr dankbar für diese 46 Jahre sinnvoller Arbeit. Jetzt gebe ich den Pilgerstab an meinen Nachfolger weiter. Und bei der nächsten Pilgermesse am 17. Februar werde ich nur noch ehrenamtlich dabei sein.

"Mit Gottes Begleitung sind alle Wege sinnvoll"

Ehrenamt – das ist überhaupt angesagt jetzt für mich. Mit anderen und für andere etwas Sinnvolles tun, das gibt dem Leben Sinn und macht mir selbst Zufriedenheit. Wo und wie das für mich sein wird, weiß ich noch nicht genau. Ich bin also auch gespannt auf die Wege in der Zukunft, die im Moment noch wie ein großes Nebelland sind. Aber ich habe erleben dürfen, mit Gottes Begleitung sind alle Wege sinnvoll und gut, auch wenn sie manche Mühen bedeuten. So gehe ich also in den Ruhestand und werde weiter unterwegs sein.

Ja, das bleibe ich: Pilger, Mensch auf dem Weg mit Gott. Unterwegs zu Zielen, die Gott mir zeigen wird. Und Pastor bleibe ich bis an mein Lebensende und werde bestimmt noch manchen Gottesdienst feiern. Wo und wie? Mal gucken. Und schreiben werde ich auch weiterhin. Und dann werde ich vielleicht auch lernen, mich zu langweilen… Das habe ich völlig verlernt. Langeweile war für mich früher die Quelle der Kreativität. Nun aber werde ich erstmal gehen: Gehen zu Orten in Hamburg, an denen ich noch nie zu Fuß war. Gehen und neugierig bleiben. Ich gespannt, wo das hinführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.01.2024 | 10:50 Uhr