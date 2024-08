Stand: 28.08.2024 07:50 Uhr Beim Namen gerufen von Dr. Ulrike Grunau

Dr. Ulrike Grunau weiß: In der Bibel bekommt der Name eine ganz besondere Bedeutung: "Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir!" – so spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament.

Es gibt acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder einzelne von ihnen trägt einen Namen. Einen Namen, der ihn zu einer unverwechselbaren und einzigartigen Person macht - zu einem Individuum.

Unseren Namen hören wir mehrmals täglich aus verschiedenen Mündern, in verschiedenen Lautstärken und manchmal auch in verschiedenen Sprachen. Wenn wir unseren Namen hören, blicken wir auf, erhöhen die Aufmerksamkeit und unser Puls beschleunigt sich.

In der Bibel bekommt der Name eine ganz besondere Bedeutung: "Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir!" - so spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament (Jes 43,1). Das Volk Israel befindet sich in babylonischer Gefangenschaft. Sie haben kein Land, sind fern der Heimat im Exil und fühlen sich von Gott verlassen. In diese Situation der Not hinein verheißt der Prophet Jesaja, dass Gott jeden und jede aus dem Volk Israel mit Namen kennt und sie aus der Gefangenschaft in Babylon erlösen wird.

Gott ist an unserer Seite und begleitet uns

Für Gott sind wir Menschen also keine Nobodys. Er kennt jeden einzelnen von uns mit Namen. Auch uns gilt die Zusage des Propheten Jesaja. Weil Jesus uns alle erlöst hat, gehören wir zu ihm. Und auch er hat mal zu den Menschen gesagt: "Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind" (Lk 10,24). Für Gott sind Namen nicht nur Schall und Rauch, wie Goethe es einst seinem Dr. Faust in den Mund legte. Sie verklingen nicht ungehört. Deshalb können wir voller Freude und Mut in den neuen Tag gehen mit der machtvollen Aufforderung: "Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir!" Denn Gott ist an unserer Seite und begleitet uns in allem, was schön und hell ist, aber auch in allem, was dunkel und traurig ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 28.08.2024 | 07:50 Uhr